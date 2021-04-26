Снова заморозки и мокрый снег: синоптик дала прогноз погоды на 27 апреля

Кроме ночных заморозков и похолодания в Украине возможны сильные дожди и грозы – их на юг страны принесет циклон

Во вторник, 27 апреля, в Украине еще будут продолжаться заморозки – их прогнозируют в воздухе и на почве.

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Об этом написала синоптик Наталья Диденко.

Днем ожидается +7 +12 градусов, на юге и востоке Украины будет немного теплее +10 +14 градусов.

Кое-где возможен мокрый снег. Его прогнозируют в западных и юго-восточных областях.

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В этот день в Одесской, Николаевской и Херсонской областях возможны сильные дожди. На остальной территории – без существенных осадков.

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В Киеве 27 апреля, ночью, будут заморозки, а днем около +10 градусов. Осадки в столице не прогнозируют, а повышение температуры воздуха предполагается со среды-четверга.

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Ранее мы сообщали, что синоптики дали неутешительный прогноз для Киева – каждую ночь с 24 по 27 апреля ожидаются сильные заморозки.

Напомним, что в Украине сегодня, 26 апреля, будет прохладно. Во всех регионах, кроме Донецка, Луганска, Запорожья и Херсона, ожидаются осадки в виде дождя.

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