В Украину вернутся дожди и заморозки: какой будет погода 19 октября

Украина в понедельник, 19 октября, будет под влиянием антициклона, поэтому существенных осадков не ожидается.
Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко в Telegram.
По ее словам, небольшие дожди 19 октября могут наблюдаться в западных областях, в Черкасской, Полтавской, Сумской, а также Харьковской областях.
Ветер будет с северо-запада.
Диденко отметила, что завтра в Украине предполагается максимально 9-13 градусов тепла, на юго-востоке и в южной части 13-17 градусов тепла.
Ночью есть вероятность заморозков, особенно там, где будут прояснения, безоблачная погода. Также на территории Украины ожидаются туманы.
В Киеве понедельник будет сухим, солнечным, однако холодным, ночью 3-6 градусов тепла, днем 9-10 градусов.
Напомним, 18 октября в Карпатах гору Поп Иван Черногорский покрыло снегом. Температура воздуха опустилась до -2 градусов.
Ранее синоптики прогнозировали первый снег в Украине в конце октября.
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