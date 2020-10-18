В Украину вернутся дожди и заморозки: какой будет погода 19 октября

Украина в понедельник, 19 октября, будет под влиянием антициклона, поэтому существенных осадков не ожидается.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко в Telegram.

По ее словам, небольшие дожди 19 октября могут наблюдаться в западных областях, в Черкасской, Полтавской, Сумской, а также Харьковской областях.

Ветер будет с северо-запада.

Погода от Диденко

Диденко отметила, что завтра в Украине предполагается максимально 9-13 градусов тепла, на юго-востоке и в южной части 13-17 градусов тепла.

Ночью есть вероятность заморозков, особенно там, где будут прояснения, безоблачная погода. Также на территории Украины ожидаются туманы.

В Киеве понедельник будет сухим, солнечным, однако холодным, ночью 3-6 градусов тепла, днем ​​9-10 градусов.

Погода от Диденко

Напомним, 18 октября в Карпатах гору Поп Иван Черногорский покрыло снегом. Температура воздуха опустилась до -2 градусов.

Ранее синоптики прогнозировали первый снег в Украине в конце октября.

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