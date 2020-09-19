Заморозки и никаких дождей: чего ждать украинцам от погоды в ближайшие дни (карта)

В Украине в ближайшие дни, 20-21 сентября, сохранится прохладная погода. Ощутимое похолодание синоптики прогнозируют только ночью. Об этом рассказали в Украинском гидрометцентре.

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20 сентября. В воскресенье осадков не будет ни в одном регионе страны. Ветер ожидается переменных направлений, со скоростью 3-8 м/с.

Температура ночью установится на уровне 4-9 градусов тепла, на побережье морей будет теплее – до 12 градусов тепла. А вот в северо-восточных областях на поверхности почвы местами будут заморозки 0-3 градуса. Днем в стране будет, как для осени, тепло – 17-22 градуса тепла. А в Закарпатье и на юге страны синоптики прогнозируют до 20-25 градусов тепла.

21 сентября. В понедельник погода в стране практически не изменится – будет так же сухо. Ветер синоптики прогнозируют переменных направлений, 3-8 м/с.

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Температура ночью будет 4-9 градусов тепла, в восточных и северо-восточных областях на поверхности почвы ожидаются заморозки 0-3 градуса. На побережье морей прогнозируют 10-15 градусов тепла. А вот днем в Украине потеплеет до 20-25 градусов тепла.

Напомним, ранее народный синоптик Леонид Горбань предупреждал, что украинцам осенью не стоит ждать продолжения лета.

Также он прогнозировал в стране небывалую засуху и проблемы с урожаем.

Как погода может навредить здоровью – смотрите в сюжете:

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