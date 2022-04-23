Украина
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚔ Битва за Донбасс ⚓ Блокада Мариуполя ✝ Пасха-2022 📉 Санкции против России
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Запад обдумывает способы больнее ударить по Путину. Что пишут западные СМИ

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
23 апреля, 13:16
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Что пишет американская и европейская пресса об Украине
Санкциями ЕС и США хотят надавить на президента РФ
Санкциями ЕС и США хотят надавить на президента РФ / Фото: Коллаж: Сегодня

Агрессия России может затронуть не только Украину, тем временем Запад обсуждает, какие санкции могут сильнее повлиять на российского диктатора Владимира Путина.

Сайт "Сегодня" предлагает обзор западных масс-медиа.

Реклама

Война может выйти за пределы Украины

Заявление российского военного командования, что Москва хочет взять "полный контроль" над восточной и южной Украиной, вызывает опасение, что почти двухмесячная война может выйти за пределы украинских границ. Об этом пишет издание The Washington Post.

В пятницу заместитель командующего Центральным военным округом России Рустам Миннекаев заявил, что Москва хочет взять под "полный контроль" восточную и южную Украину, частично для того, чтобы иметь выход в соседнюю Молдову.

Это заявление вызвало осуждение со стороны Молдовы, жители которой с начала войны опасались, что они могут оказаться следующими под прицелом Кремля.

Реклама

Братские могилы под Мариуполем

The Wall Street Journal пишет, что спутниковые снимки, опубликованные Maxar Technologies, показали более 200 братских захоронений в городе Мангуш, недалеко от Мариуполя. В этих могилах могло быть от 3000 до 9000 жертв российской агрессии.

Россия не сразу ответила на запрос о комментарии. В целом, она приписывает все жертвы среди мирного населения в Мариуполе украинским силам.

Санкции против РФ

Bloomberg сообщает, что США и ЕС ищут способы сократить нефтяные доходы Путина. Европейцы колеблются между вариантами запрета на импорт или механизмы, чтобы ударить по доходам от ее продажи. Члены ЕС еще не достигли консенсуса по поводу шестого пакета санкций.

Реклама

По словам нескольких источников, ЕС может начать выдвигать предложения для обсуждения государствами-членами на следующей неделе. Один из источников сказал, что достичь консенсуса по ограниченному запрету на сырую нефть будет проще, чем ограничить импорт дизельного топлива и других продуктов. Главный дипломат блока Жозеп Боррель заявил, что ни одно из предложений еще не получило полной поддержки всех стран-членов ЕС.

Тем временем украинские компании – ДТЭК, Нафтогаз и Укрэнерго – создали проект #StopBloodyEnergy и требуют полного эмбарго на импорт.

Российский флот сменил тактику

The Times пишет, что после потопления ракетного крейсера "Москва" российский флот стал более осторожным и наращивает запуски ракет по Украине с подлодок. Топить подлодки ВСУ пока не могут, поскольку ракеты запускаются с глубины 50 метров.

Но военные эксперты говорят, что для перезарядки подлодки долгое время вынуждены стоять в портах в надводном положении. Это намек, что их можно поразить в этот момент.

Эмбарго на газ из РФ ударит по Германии

The Guardian пишет, что по данным центрального банка Германии, эмбарго на российский газ погрузит Германию в рецессию. Немедленное эмбарго обойдется в 165 миллиардов евро, но экономика может сократиться не так сильно, как в первый год COVID-19.

"В сценарии тяжелого кризиса реальный ВВП в этом году упадет почти на 2% по сравнению с 2021 годом", – говорится в последнем ежемесячном отчете Бундесбанка.

Цены на природный газ, вероятно, вырастут больше, поскольку российские поставки трудно заменить в краткосрочной перспективе, говорится в сообщении банка.

Читайте также:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Оборона Киева
Подробнее
Переговоры с агрессором
Подробнее
Украина в ЕС
Больше новостей
Блокада Мариуполя
Дальше
Зверства русских оккупантов
Больше новостей
Битва за Николаев
Больше новостей
Украинцы за границей
Больше новостей
Битва за Харьков
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Новости спорта
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 10:00 23 апреля
1
Личный состав 21 600
Личный состав
2
Самолеты 177
Самолеты
3
Вертолеты 154
Вертолеты
4
Танки 854
Танки
5
ББМ 2205
ББМ
6
Артиллерия 403
Артиллерия
7
Средства ПВО 69
Средства ПВО
8
РСЗО 143
РСЗО
9
Цистерны ГСМ 76
Цистерны ГСМ
10
БПЛА 182
БПЛА
11
Корабли/катера 8
Корабли/катера
12
Транспорт 1543
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Непокоренные
Игорь Дыкун – младший лейтенант 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ. С 2014-го находится в горячих точках российско-украинской войны. Неоднократно был ранен, но всегда возвращался в строй. В бою под Ирпенем 27-летний офицер проявил героизм: собственноручно уничтожил более десяти оккупантов и взорвал БМД врага, чем спас побратимов от удара с тыла. Герой Украины.
Слава Україні!
Охота на оккупанта
Куда писать, если увидели вражескую технику
Помочь армии
До перевода часов осталось
Не проспать!
Герої не вмирають!

Спас Житомир от авиаудара… Степан Тарабалка – майор ВСУ, летчик-истребитель. В свои 29 был одним из самых искусных украинских пилотов, поэтому говорили, что легендарный "Призрак Киева" - это именно он (не подтвердилось)... Погиб в небе над Житомиром в бою с превосходящими силами врага. Но наш ас успел сбить бомбардировщик, чем спас жилые кварталы города. Герой Украины. Посмертно.

Героям слава!
Надежный тыл
Помочь Героям!
Эвакуация
Гуманитарные коридоры
Список на сегодня
Должен увидеть каждый
Смотреть!
Военная помощь
Нас поддерживает весь мир!
Как объединился Запад
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Как отследить оккупантов
На связи
Национальный роуминг в Украине
Переключайтесь!
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

31.83

Воины света
Звездные защитники Украины
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даниэль Салем Даниэль Салем
3
Виктор Бронюк Виктор Бронюк
4
Дмитрий Дикусар Дмитрий Дикусар
5
Никита Добрынин Никита Добрынин
6
Андрей Хлывнюк Андрей Хлывнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеитаблаев Ахтем Сеитаблаев
10
Олег Собчук Олег Собчук
Остались дома
Жители Киева
Директор финансовой компании Наталья
Директор финансовой компании Наталья
Су-шеф и официант Катерина
Су-шеф и официант Катерина
Актриса театра и кино Анна
Актриса театра и кино Анна
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Художники-литографы Тарас и Нина
Художники-литографы Тарас и Нина
1 /2
Проект The New York Times
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
34,00
37,50
-
-
-
39,49
-
-
33,79
37,40
-
-
33,86
37,65
-
-
-
39,47
-
-
33,86
37,65
-
-
33,86
37,65
-
-
33,50
37,50
-
Какой будет погода в марте
Прогноз на целый месяц
Узнать

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять