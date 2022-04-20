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Запад предоставит Украине оружие: список стран

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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20 апреля, 05:00
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ВСУ получат тяжелое вооружение для защиты страны от российских оккупантов
Украине пообещали бронетехнику, противотанковые средства и другое оружие
Украине пообещали бронетехнику, противотанковые средства и другое оружие / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Представители ряда стран заявили 19 апреля, что собираются предоставить Украине вооружение, в том числе бронетехнику, противотанковые и противовоздушные средства.

Сайт "Сегодня" собрал все заявления о том, какие страны дадут нам оружие.

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Румыния

Власти Румынии готовятся передать ВСУ партию летального оружия. Бухарест решил предоставить нашей стране партию летального оружия "из собственных резервов сил, предназначенных для национальной обороны".

Для этого властям страны придется выпустить специальное решение, чтобы такое отправление было в рамках существующих законов Румынии. Согласно поправке, государство сможет поставлять вооружение не только странам, являющимся членами НАТО, но и "потенциальным союзникам Альянса". В документе сказано, что такая потребность возникла из-за "военного вторжения России в Украину".

Германия

Власти Германии изменили свою позицию относительно отказа от предоставления Украине помощи в виде вооружения. По итогам телефонного общения с лидерами западных стран, включая президента США Джозефа Байдена, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его страна готова и дальше поддерживать Украину в военном и финансовом отношении. Правда, по словам канцлера, ФРГ практически исчерпала количество оружия, которое она может поставить из своих собственных запасов.

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Среди оружия, которое, по словам производителей военной техники, они могут поставить быстро и которое необходимо Украине, – противотанковые и противовоздушные средства. Берлин готов даже за это самостоятельно заплатить.

"Мы предоставим необходимые деньги для покупки. Цель состоит в том, чтобы усилить украинскую армию, чтобы она могла отразить российскую атаку", — сказал Шольц.

Нидерланды

Нидерланды начнут поставлять Украине тяжелое вооружение, включая бронетехнику, заявил премьер-министр страны Марк Рютте. Он выразил поддержку Украине из-за начала нового российского наступления.

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"Вместе с союзниками мы рассматриваем возможность поставки дополнительных тяжелых вооружений", – сказал премьер-министр.

США

Соединенные Штаты Америки направят в Украину больше артиллерии. Такое решение объявил президент США Джо Байден после разговора с лидерами стран-союзников.

На вопрос, планируют ли США прислать больше артиллерии в Украину, Байден ответил "да".

Канада

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что его государство направит в Украину тяжелую артиллерию.

"Канада направит в Украину тяжелую артиллерию. Подробности мы объявим в ближайшие дни", — сказал он.

Поставки будут осуществлены в соответствии с запросом украинской стороны. Трюдо также отметил, что он тесно контактирует с президентом Владимиром Зеленским, и Канада очень чутко реагирует на то, в чем нуждается Украина.

Великобритания

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, выступая перед парламентом, заявил, что Украина получит дополнительное оружие. В частности, речь идет об артиллерии, сообщает The Sun.

Дополнительное вооружение будет предоставлено Украине через начало новой фазы войны в Украине. Речь идет о битве за Донбасс.

Финляндия

Президент Финляндии Саули Нииностио 19 апреля по предложению правительства принял решение о направлении в Украину дополнительной военной помощи. Об этом сообщило министерство обороны страны, пишет "Европейская правда".

Министерство не раскрывает подробностей о содержании помощи, способах доставки и сроках, чтобы обеспечить доставку груза к месту назначения.

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