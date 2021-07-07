Запад загорает, а юг заливает: перипетии погоды 7 июля (карта)

В западном регионе наконец установилось жаркое лето – там обещают от 28 до 31 градуса и практически безоблачное небо

/ Фото: Getty Images, Сегодня

В среду на большей территории Украины воцарится солнечная и жаркая погода с переменной облачность. Блистать, грохотать и лить продолжит только в южных и восточных областях

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

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В Киеве 7 июля обещают от 28 до 30 градусов и полное отсутствие осадков. Аналогичная погода будет и в северных Сумской и Черниговской областях.

Жаркое лето наконец установилось и в западном регионе. Там обещают от 28 до 31 градуса и практически безоблачное небо. Жарче всего традиционно будет на Закарпатье.

В центре также жара и ни гроз, ни дождей, температура 27-30 градусов.

А вот побережье Азовского и Чорного морей снова будет заливать, как и восточные области. В Одесской, Николаевской, Херсонской областях и в Крыму прогнозируют +26-28, а на востоке – от 27 до 29 градусов.

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Напомним, согласно прогнозу до конца недели, в ближайшие дни антициклон вытеснит дожди из Украины – пляжная солнечная погода будет везде, а температура воздуха к выходным превысит 30 градусов.

Мы также писали, что сильные ливни со штормовым ветром обрушились на Бердянск и разгромили городские пляжи, а на берег выбросило кучу медуз.

А в Крыму из-за потопов даже погибла женщина, еще одна пострадала.