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Запасов тепла хватит ненадолго. Какая погода ждет украинцев в октябре

2 октября, 15:00

Денис Беспалов Денис Беспалов

Уже на Покров температура заметно упадет

Начало октября побалует украинцев теплой погодой, однако запасов тепла хватит ненадолго. К концу месяца температура снизится почти до нуля, страну накроют дожди.

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Об этом говорится в материале на сайте "Сегодня" "Осень в Украине будет дождливой и с аномальными температурами".

Как ожидается, с середины первой декады температура подымится до 16-18 градусов тепла, на юге даже выше, до 20 градусов тепла.

Однако уже на Покров, 14 октября, столбики термометров опустятся ниже 10 градусов. На праздник возможны сильные дожди, местами до 7 мм осадков.

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В последующие дни температура понизится до среднесуточной в пределах 3-5 градусов тепла. К концу месяца местами ожидаются заморозки. 29-31 октября ожидаются даже ночные морозы до минус 3-5 градусов. В отдельных регионах, прежде всего на севере и востоке страны, возможны даже дожди со снегом и небольшой мокрый снег.

Ранее сообщалось, что сентябрь в Киеве побил температурный рекорд 100-летней давности.

О том, как в Житомире улицы превратились в реки, смотрите в сюжете:

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