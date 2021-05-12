Записавшихся на вакцинацию через "Дію" будут прививать два дня в неделю

Такая инициатива была поддержана 11 мая на совещании у президента Владимира Зеленского

/ Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Все украинцы, которые записались на прививку от коронавирусной болезни COVID-19 через портал или приложение "Дія", будут вакцинироваться на выходных.

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Об этом премьер Денис Шмыгаль пишет в своем Telegram-канале

По его словам, такая инициатива была поддержана 11 мая на совещании у президента Владимира Зеленского. Поэтому в ближайшее время эти люди могут получить приглашение в кабинеты прививок.

Сайт "Сегодня" сообщал, что главный санитарный врач страны Виктор Ляшко заявил: в Украине идет вакцинация людей старше 65 лет, однако на прививках замечена молодежь вне очереди. Поэтому чиновник пригрозил ответственностью для нарушителей и пообещал служебную проверку.

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Тем временем президент Владимир Зеленский поддержал идею начать вакцинацию людей из электронной очереди, но в определенные дни.

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Также напомним, 5 мая Минздрав уничтожил персональные данные публичных лиц, поданные для вакцинации против COVID-19 остаточными дозами.

Видео: Сегодня

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