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Запорожье приняло уже 130 тысяч переселенцев

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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13 июня, 11:41
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"Метинвест" трудоустроил в Запорожье почти тысячу переселенцев
Переселенцам оказывают поддержку в Запорожье
Переселенцам оказывают поддержку в Запорожье / Фото: Пресс-служба Группы Метинвест, Коллаж: Сегодня

Запорожье приняло почти 130 тысяч человек, которые выехали из Мариуполя и его окрестностей. Компания "Метинвест" заботится о них.

Как рассказал генеральный директор "Запорожстали" Александр Мироненко, в городе работают шесть Центров реабилитации и интеграции, где людям предоставляют все необходимое и помогают с трудоустройством.

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Получить жилье и работу в Центрах реабилитации могут не только в Запорожье, но и на других предприятиях группы в других городах.

"По моей информации, мы трудоустроили уже более 700 человек в Запорожье, и эти люди получили все необходимое для того, чтобы восстанавливать нормальную жизнь", – отметил Мироненко.

Предоставить самое необходимое

Гендиректор "Запорожстали" добавил, что горожане и компания стараются предоставить переселенцам все необходимое – от психологической поддержки до помощи с трудоустройством, чтобы они поскорее смогли вернуться к привычной жизни.

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"Сейчас россияне закрыли выезды, стало труднее выбраться из оккупированных территорий. Но волонтеры все равно вывозят людей", – подчеркнул он.

Как известно, компания "Метинвест" за 100 дней войны приняла на социальных объектах Запорожья около 6 тысяч переселенцев. Эти люди получили жилье, психологическую, медицинскую и гуманитарную помощь.

Кроме того, "Метинвест" и ДТЭК, в координации с Фондом Рината Ахметова, создали гуманитарный проект "Спасаем жизни". За время его существования из Европы в украинские распределительные центры уже доставлено более 3000 тонн наборов первой потребности, которые получили 70 тыс. человек:

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  • дети;
  • пожилые люди;
  • женщины.

Еще 20 тыс. наборов предоставили семьям мобилизованных сотрудников компании и многодетным семьям. Также из груза формируют стратегические резервы в городах присутствия компании.

Раньше мы писали, как Фонд Рината Ахметова продолжает поддерживать переселенцев в Киеве, и рассказывали историю 89-летней женщины, которая уехала из Краматорска и получила помощь в столице.

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