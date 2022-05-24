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Запорожье приняло уже более 125 тысяч переселенцев – горсовет

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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24 мая, 14:44
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Украинцы, спасшиеся от войны в Запорожье, обустраивают новую жизнь
Как живут переселенцы в Запорожье
Как живут переселенцы в Запорожье / Фото: Getty Images, Укрзализныця

Запорожье стало хабом для переселенцев: с первых дней войны город принял уже более 125 тысяч переселенцев. Об этом рассказал секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

"Если раньше они выезжали дальше, на западную Украину, то сейчас большинство остается: уже 62 тысячи человек получили в Запорожье официальный статус переселенцев. Задача города – приютить этих людей, предоставить им помощь и все необходимые вещи", – рассказал Куртев.

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Сейчас все эти люди понимают, что им нужно строить жизнь, говорит Куртев. Так что все сплотились, чтобы им в этом помочь.

"Городяне и волонтеры предлагают им жилье. Затем подключился социально ответственный бизнес: уже месяц в городе работает Центр реабилитации и реинтеграции Метинвест, центр принял более 1000 человек, и благодаря ему уже более 100 переселенцев получили работу на запорожских предприятиях", – подчеркнул он.

Также благодаря волонтерским организациям и бизнесу в городе много пунктов выдачи гуманитарной помощи, рассказал Кортев.

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"В Зеленом центре Метинвест люди могут получить продуктовые наборы, в том числе от Фонда Рината Ахметова, также в городе есть государственный гуманитарный центр. Все объединились для того, чтобы переселенцы чувствовали себя как дома" , – резюмировал Кортев.

Как известно, компания Метинвест Ахметова на Новинского оборудовала более 6 тысяч мест для переселенцев в городах своего присутствия.

Также компания совместно с ДТЭК и в координации с Фондом Рината Ахметова создала гуманитарный проект "Спасаем жизнь", который закупил более 2,6 тонн продуктов питания для украинцев на 6 миллионов евро.

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Ранее мы рассказывали, что Фонд Рината Ахметова регулярно передает в "Зеленый центр Метинвест Запорожья" продуктовые наборы для переселенцев – это уже 18,9 тысяч наборов с продуктами питания.

Также мы писали, как в Запорожье эвакуировали украинцев из Азовстали .

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