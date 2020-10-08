Уберут ли "ВКонтакте" из приложений и как обходят запрет на смартфонах

После того, как в Украине в свободном доступе появилось мобильное приложение запрещенной российской соцсети "ВКонтакте", СБУ обратилась к Google и Apple, призвав эти компании привести их деятельность в соответствие с украинским законодательством.

Сайт "Сегодня" разбирался, насколько сложно попасть на запрещенный веб-ресурс и можно ли обойти запрет.

Что говорят в СБУ?

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В Службе безопасности Украины отмечают, что информацию немного перекрутили СМИ, запрет касается не только одной "ВКонтакте".

"Дело в том, что несколько месяцев назад СБУ обратилась к компаниям Google и Apple с просьбой заблокировать все приложения, которые принадлежат юридическим лицам, попавшим в санкционные списки. В этом перечне есть и "ВКонтакте", но это не означает, что нужно выделять только эту Сеть", – пояснила сайту "Сегодня" Елена Гитлянская, пресс-секретарь Службы безопасности Украины.

СБУ проинформировала иностранные компании Google и Apple о распространении на их сервисах Play Market и App Store мобильных приложений, разработанных юридическими лицами, в отношении которых действуют санкции. Именно через эти приложения можно зайти в любую запрещенную Сеть.

Мы поинтересовались в СБУ, наказан ли кто-либо в Украине за то, что пользуется в "ВКонтакте".

"Этот вопрос к СНБО (Совет национальной безопасности и обороны Украины). Это они инициировали. Это не к нам", – пояснили нам в СБУ.

Там отмечают, что после обращения Службы безопасности Украины к указанным компаниям, были позитивные контакты с Apple, а вот про контакт с Google ничего неизвестно. Были ли достигнуты какие-то пути решения возникшей проблемы или договоренности, в Службе безопасности Украины затрудняются ответить.

Насколько будет эффективным требование спецслужб

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Об эффективности сказать трудно, ведь вопрос двусторонний. Но вот ІТ-специалисты говорят, что запрет "ВКонтакте" многие пользователи обходят еще с 2017 года.

"От этой социальной сети отказались добровольно те, кому она и вовсе не нужна, плюс патриотично настроенные украинцы. Но и немало тех, кто продолжает заходить на этот ресурс. Войти "ВКонтакте" можно скачав приложение VPN в любом браузере, не обязательно в Google или Apple. Меняешь ip-адрес страны, и можно заходить в любую Сеть, на любые российские сайты, которые у нас заблокированы. Можешь хоть смотреть чернушный телеканал "Звезда", – рассказывает нам Александр Струков, ІТ-специалист.

Он, добавляет, что те пользователи, у кого телефоны китайского производства, до сих пор пользуются в "ВКонтакте" без любых ограничений. Там это приложение прошито в устройство и блокировка просто не действует. Такого приложения нет в телефонах корейского производства и в iPhone, но их собственники могут запросто скачать приложение и "висеть" в запрещенных социальных сетях.

Кто из известных людей есть "ВКонтакте"

Как оказалось, в запрещенной сегодня соцсети есть странички с многими украинскими звездами шоу-бизнеса и политиками. Сложно проверить, это аккаунты именно этих людей, или же созданы кем-то под именем селебритиз. Но вот посещались эти странички их владельцами в разное время и иногда очень давно.

Певица Надежда Мейхер была на своей странице "ВКонтакте" 29 сентября этого года.

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Ведущая Леся Никитюк не заходила на свою страницу "ВКонтакте"с 4 февраля 2018 года.

Певица Наталья Могилевская была "ВКонтакте" 7 июня 2019 года.

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Певица Надя Дорофеева заходила на свою страничку "ВКонтакте" 1 октября сего года, как и ее коллега по цеху Сергей Бабкин.

Например, певица Настя Каменских была там буквально несколько часов назад.

Певец Дмитрий Монатик листал свою страницу 26 сентября.

А вот певица Тина Кароль не заходила на страничку "ВКонтакте" больше года – тут она была 1 сентября 2018 года.

Напомним, вышеупомянутая социальная Сеть находится под запретом в нашей стране с 2017 года. В мае этого года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о запрете на работу российских веб-ресурсов, в частности Mail.ru, "ВКонтакте" и "Одноклассников", на три года – до 15 мая 2023 года.

Как СБУ усиливает меры безопасности в столице, смотрите в нашем сюжете:

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