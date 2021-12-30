Запрет российских книг в Украине и проверка всех райбольниц страны — главные новости за ночь

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Сказки про армию РФ: Украина запретила ввоз новых книг
Государственный комитет Украины по телевидению и радиовещанию запретил ввоз в нашу страну нескольких изданий, выпущенных в России. Под запрет попали детские книги российского издательства "Издательский дом "Проф-Пресс".
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