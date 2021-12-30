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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Запрет российских книг в Украине и проверка всех райбольниц страны — главные новости за ночь

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
30 декабря, 06:00
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На полки книжных магазинов Украины не попадут некоторые российские книги, а глава МВД Денис Монастырский анонсировал проверку всех райбольниц страны
В Украине запретили некоторые российские издания, а Монастырский заявил, что в стране проверят все райбольницы/Коллаж: "Сегодня"
В Украине запретили некоторые российские издания, а Монастырский заявил, что в стране проверят все райбольницы/Коллаж: "Сегодня"

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

Сказки про армию РФ: Украина запретила ввоз новых книг

Государственный комитет Украины по телевидению и радиовещанию запретил ввоз в нашу страну нескольких изданий, выпущенных в России. Под запрет попали детские книги российского издательства "Издательский дом "Проф-Пресс".

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Не все книги попадут на рынок Украины/Коллаж: "Сегодня"
Не все книги попадут на рынок Украины/Коллаж: "Сегодня"

В Тернополе жестоко убили пенсионера и забросали тело мебелью

В Тернополе 55-летний опекун убил 77-летнего пенсионера. Покойный постоянно обвинял мужчину в краже денег. Подозреваемый признал, что причастен к преступлению.

Решается вопрос об объявлении мужчине подозрения и избрании меры пресечения/Коллаж: "Сегодня"
Решается вопрос об объявлении мужчине подозрения и избрании меры пресечения/Коллаж: "Сегодня"

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В Украине проверят все райбольницы после трагического инцидента в Косово

После взрыва кислородного баллона в Косовской райбольнице и последующего пожара в Украине во всех районных больницах проверят соблюдение пожарной безопасности. Глава МВД Денис Монастырский требует от руководителей медицинских учреждений организовать неукоснительное соблюдение правил противопожарной безопасности.

Министр внутренних дел Денис Монастырский сделал заявление/Коллаж: "Сегодня"
Министр внутренних дел Денис Монастырский сделал заявление/Коллаж: "Сегодня"

Болезнь победила: умер онкобольной мальчик из Черновцов, мечту которого осуществили полицейские

Умер больной раком 10-летний Саша из Черновцов, чью мечту в начале 2021 года исполнили полицейские. Ребенок обожал полицию и верил, что когда-то станет патрульным.

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Ребенку было всего 10 лет/Коллаж: "Сегодня"
Ребенку было всего 10 лет/Коллаж: "Сегодня"

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