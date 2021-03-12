Запретить или оставить Tik Tok: тысячи украинцев обратились к Зеленскому по поводу популярной соцсети

После череды детских отравлений и смертей с признаками самоубийств более 2000 украинцев подписали петиции к президенту Зеленскому с требований запретить в нашей стране интернет-сервис для просмотра коротких видео Tik Tok. За последние три недели на сайте президента появились как минимум 12 петиций, авторы которых требуют запретить или хотя бы ограничить Tik Tok.

Запретить или запретить запрещать?

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Одну из петиций уже подписали 2440 человек из необходимых 25 тысяч. Ее автор – сотрудник сферы образования из Ровенской области Денис Алейников – обратился к президенту с призывом заблокировать приложение, потому что, по его словам, "последние события в Украине связаны с Tik Tok, и это вызывает опасения".

В комментарии для "Сегодня" автор петиции рассказал, что опубликовать такое требование на сайте президента его вынудил опасный челлендж среди подростков, которые начали глотать таблетки.

"Петиция набрала много голосов из-за того, что я подал ее в тот день, когда начали появляться новости об опасном увлечении среди детей", – говорит Алейников.

Как оказалось, спустя 3 дня после опубликования этой петиции появилась новая – совершенно противоположная по смыслу. Ее автор София Орел выступила в защиту приложения и потребовала "запретить запрещать Tik Tok". София считает, что запрещать легче всего. Вместе с тем, она посоветовала родителям больше времени уделять своим детям. Автор петиции на сайте президента попыталась пристыдить всех, кто винит интернет-приложение.

"Попробуйте посмотреть на суть проблемы и решить ее, а не уничтожайте ресурс, который многим людям приносит вдохновение, – эмоционально написала София Орел. – Почему все эти люди (противники приложения – Авт.) не хотят брать на себя ответственность и сбрасывают ее на социальную сеть, у которой, якобы, был какой-то "опасный контент"? Взрослым людям стоит более ответственно относиться к своим детям и их образованию, при необходимости следить за их соцсетями. Вы – взрослые люди, которые нагло распространяют дезинформацию и обвиняют в этом соцсеть. Это – абсурд!"

Мнение психолога: контент в соцсетях не является главной причиной самоубийств подростков

По словам авторитетного психолога, президента "Ассоциации детских и семейных психологов Украины" Сергея Красина, контент в соцсетях не является главной причиной детских самоубийств. Но он способен подтолкнуть к самоубийству уже нездорового человека.

"Есть определенное внутреннее состояние, связанное с предшествующими событиями в жизни, но не имеющее прямого отношения ни к Тик Току, ни к другому каналу. Контент в соцсети может быть последним толчком, когда у подростка уже есть или почти есть внутренняя готовность к действиям", – говорит Сергей Красин.

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По данным полиции, за последний год в Украине произошло более 130 детских самоубийств.

Напомним, ранее полиция рассказала, по каким внешним признакам можно определить, что ребенок стал участником так называемых групп смерти в соцсетях.

Также сообщалось о том, насколько много в интернете опасных сообществ. Подробности – в сюжете.

Видео: Сегодня

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