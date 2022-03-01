Украина
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторжение РФ 🇪🇺 Украина в ЕС 🎒 Тревожный чемоданчик 🚨 Разрушение Харькова
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Запугать не удалось: СНБО опроверг фейк о минировании складов с аммиаком на Северодонецком "Азоте"

Анна Ткаченко Анна Ткаченко Ведущий редактор Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
1 марта, 11:06
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В пресс-службе предприятия заверили, что завод остановил производство химикатов
Информация о "заминировании" Северодонецкого "АЗОТА" — фейк / Коллаж "Сегодня"
Информация о "заминировании" Северодонецкого "АЗОТА" — фейк / Коллаж "Сегодня"

Информация о минировании украинскими военными складов с аммиаком на предприятии "АЗОТ" в городе Северодонецк Луганской области является циничным фейком. Об этом заявили в Центре противодействия дезинформации при СНБО.

Реклама

"Украинские военные никогда родную землю не доведут до черты экологической катастрофы!" - говорится в сообщении.

Реклама

Опровержение также обнародовали в пресс-службе Group DF. В официальном заявлении сказано, что сейчас Северодонецкий "Азот" как химическое предприятие не представляет никакой опасности для жителей города и региона:

"На предприятии было полностью произведено (переработано) аммиак и освобождено аммиакохранилище. В связи с началом военных действий на заводе полностью остановлено производство: остановились все ключевые цеха, завод прекратил производить удобрения. Остатки готовой продукции (удобрения) и находившиеся на территории завода химикаты в полном объеме вывезены с территории предприятия за пределы Луганской области".

Реклама

В обращении Group DF также указано, что служба безопасности и техническая служба завода провели полный дополнительный обзор всех производственных цехов и складов предприятия по наличию опасных химических веществ. В результате - такие вещества на территории предприятия отсутствуют.

Ранее новость о якобы минировании завода опубликовали террористы. На предприятии уверены - это информационные "вброс", который оккупанты используют в целях разжигания в гибридных информационных войнах.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram Подпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Избранное
Наши авторы
Игорь Серов Взрыва на Подоле не было – разъяснение ГУР Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак Обязательная подготовка и оружие. Мы узнали, как вступить в тероборону Киева Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Татьяна Очеретяная Вторжение России, день шестой. Штурм Херсона, вступление в ЕС и новые санкции для РФ – онлайн Татьяна Очеретяная · Редактор Украина Сегодня
Творческая команда
Бустерная доза вакцины от COVID-19
Новости экономики
Ньюсмейкер
София Ковнир

София Ковнир

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Видео-контент
Новости политики
Скандал с зарплатами полицейских
Новости спорта
Ньюсмейкер
Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Что думают украинцы?
Новинки технологий
Война на Донбассе
Лучшие рецепты
Все новости
Последние новости
Показать еще
ТОП-вакансии
Самые востребованные в Украине
1
Продажи
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, инвестиции, лизинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логистика
20,2 тыс.
На кого еще высокий спрос?
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Российский рубль (₽)

0.3645

Евро (€)

33.17

Угроза вторжения России
Что положить в "тревожный чемодан" и где искать укрытие?
Узнать
Опрос
Какой будет погода в феврале
Прогноз на целый месяц
Узнать
Рекорды Википедии
Топ известных украинцев
Тарас Шевченко
772 515 просмотров
Тарас Шевченко
Леся Украинка
571 087 просмотров
Леся Украинка
372 660 просмотров
267 095 просмотров
262 961 просмотров
1 /2
Больше рекордов

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять