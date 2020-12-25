"Запугивает народ": МИД прокомментировал очередные обвинения Лукашенко в адрес Украины

Лукашенко заявил о якобы "тоннах оружия" из нашей страны

Александр Лукашенко продолжает политику запугивания белорусского народа, в том числе с помощью постоянных обвинений в адрес Украины.

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Об этом говорит МИД Украины, комментируя заявление о контрабанде оружия якобы из нашей страны в Беларусь.

"Украина категорически отвергает очередные инсинуации Александра Лукашенко. Риторика о внешнем вмешательстве, в частности мантра об "оружии из Украины", четко вписывается в политику Лукашенко по запугиванию белорусского народа. Украина не является врагом Беларуси. Осуждаем терроризм в любых его проявлениях", – цитирует спикера МИД Олега Николенко агентство "Интерфакс-Украина".

Напомним, ранее Александр Лукашенко раскритиковал решение Международного олимпийского комитета запретить ему участвовать во всех мероприятиях МОК, включая Игры-2021 в Токио.

Мы также сообщали, что в Сети появилось видео переговоров силовиков во время протестов в Беларуси – они называют Лукашенко "Востоком".

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Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

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