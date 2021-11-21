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Запуск первого за десять лет украинского спутника перенесли и новая провокация РФ на Донбассе – главные новости за ночь

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
21 ноября, 07:28
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Спутник уже готов, считает премьер-министр Денис Шмыгаль, а российские наемники на временно оккупированной территории Донецкой области воспрепятствовали работе патруля СММ ОБСЕ
Запуск первого за десять лет украинского спутника переносится на январь, Оккупанты мешают работе Миссии ОБСЕ. Коллаж "Сегодня"
Запуск первого за десять лет украинского спутника переносится на январь, Оккупанты мешают работе Миссии ОБСЕ. Коллаж "Сегодня"

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

Запуск первого за десять лет украинского спутника перенесли: Шмыгаль назвал сроки

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, на какой стадии выполнение планов о запуске первого за десять лет украинского космического спутника. Чиновник заявил, что спутник уже готов и Украина была готова его запустить.

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Запуск первого за десять лет украинского спутника переносится на январь. Коллаж "Сегодня"
Запуск первого за десять лет украинского спутника переносится на январь. Коллаж "Сегодня"

США и ЕС разрабатывают план по сдерживанию России от вторжения в Украину

После предупреждения Европейского Союза о возможном вторжении войск России на территорию Украины в США задумались о разработке пакета экономических и военных мер по сдерживанию Кремля.

В Белом доме решают, как остановить нападение Путина на Украину / Коллаж "Сегодня"
В Белом доме решают, как остановить нападение Путина на Украину / Коллаж "Сегодня"

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Саакашвили привезли в госпиталь под Тбилиси на реанимобиле

Третий президент Грузии Михеил Саакашвили, который с сентября находится под арестом, доставлен в военный госпиталь в городе Гори.

Третьего президента Грузии доставили без приключений / Коллаж "Сегодня"
Третьего президента Грузии доставили без приключений / Коллаж "Сегодня"

Новая провокация РФ на Донбассе: наемники угрожают СММ ОБСЕ

Оккупанты на Донбассе не пропустили патруль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Старомихайловку. Кроме этого, члены вооруженных формирований угрожали сбить БПЛА СММ, если он будет запущен.

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