Запуск первого за десять лет украинского спутника перенесли и новая провокация РФ на Донбассе – главные новости за ночь

Спутник уже готов, считает премьер-министр Денис Шмыгаль, а российские наемники на временно оккупированной территории Донецкой области воспрепятствовали работе патруля СММ ОБСЕ

Запуск первого за десять лет украинского спутника переносится на январь, Оккупанты мешают работе Миссии ОБСЕ. Коллаж "Сегодня"

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Запуск первого за десять лет украинского спутника перенесли: Шмыгаль назвал сроки

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, на какой стадии выполнение планов о запуске первого за десять лет украинского космического спутника. Чиновник заявил, что спутник уже готов и Украина была готова его запустить.

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Запуск первого за десять лет украинского спутника переносится на январь. Коллаж "Сегодня"

США и ЕС разрабатывают план по сдерживанию России от вторжения в Украину

После предупреждения Европейского Союза о возможном вторжении войск России на территорию Украины в США задумались о разработке пакета экономических и военных мер по сдерживанию Кремля.

В Белом доме решают, как остановить нападение Путина на Украину / Коллаж "Сегодня"

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Саакашвили привезли в госпиталь под Тбилиси на реанимобиле

Третий президент Грузии Михеил Саакашвили, который с сентября находится под арестом, доставлен в военный госпиталь в городе Гори.

Третьего президента Грузии доставили без приключений / Коллаж "Сегодня"

Новая провокация РФ на Донбассе: наемники угрожают СММ ОБСЕ

Оккупанты на Донбассе не пропустили патруль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Старомихайловку. Кроме этого, члены вооруженных формирований угрожали сбить БПЛА СММ, если он будет запущен.