Запуск украинско-американской ракеты и смерть после вакцинации в Киеве – главные новости за ночь

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В США запустили украинско-американскую ракету
Американское космическое агентство NASA и компания Northrop Grumman успешно запустили с космодрома в Вирджинии украинско-американскую ракету-носитель Antares с космическим кораблем Cygnus, который доставит груз к Международной космической станции (МКС).
Смерть после вакцинации в Киеве
В Киеве женщина умерла после укола первой дозой вакцины от коронавируса Moderna. Медики считают, что на тот момент она уже была заражена COVID-19, поскольку симптомы болезни проявились у нее в день вакцинации.
Спецпосланник США по "Северному потоку – 2"
Государственный департамент Соединенных Штатов назначил Амоса Хохштейна старшим советником Госдепа по вопросам энергобезопасности и спецпосланником США по реализации соглашения с Германией о запуске "Северного потока – 2". При этом известно, что Хохштейн является противником российского газопровода.
В Киеве отменили электрички
Со среды в Киеве по техническим причинам прекращают курсировать четыре городских электрички, сообщили в "Киевпастрансе". Сокращается количество поездов, которые курсируют по маршруту Дарница – Почайна – Киев-Пассажирский – Дарница.
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