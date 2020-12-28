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"Зарабатывали" 60 млн гривен ежемесячно: копы разоблачили крупный подпольный цех (фото)

28 декабря, 12:47

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Товар продавали как в Украине, так и за границей

Украинские правоохранители разоблачили крупный подпольный цех по производству сигарет. По результатам обысков изъяли продукцию и оборудование на 20 млн гривен.

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Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Правоохранители установили, что схему организовал житель Сумской области. Он контролировал деятельность своих доверенных лиц, изготовление сигарет и сбыт. "Помогали" следить за подпольным производством трое жителей Львовской области.

При этом сам цех размещен в Черниговской области. Там злоумышленники арендовали помещение. Цех работал в закрытом режиме, а на продукцию клеили поддельные акцизные марки. Товар продавали через сеть оптовой и розничной торговли в разных регионах Украины и за границей.

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Дельцы изготавливали до 1,6 миллиона пачек сигарет ежемесячно и получали почти 60 млн гривен.

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Полицейские провели обыски в цеху и на местах хранения продукции. Изъяли более 234 000 готовых к сбыту пачек сигарет, 309 000 пачек с "гильзами", 700 мешков и коробок с табаком, материалы для упаковки, а также спецоборудование и 20 мобильных телефонов. Стоимость изъятого – почти 20 млн гривен.

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Нарушителям скоро сообщат о подозрении.

Напомним, ранее в Одесской области блокировали контрабанду сигарет на десятки миллионов гривен.

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