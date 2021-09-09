Зарядят дожди и сильно похолодает: народный синоптик дал прогноз до конца сентября

В конце месяца будет два похолодания, которые разделит кратковременное потепление почти до 20 градусов

Украинцев ждет ухудшение погоды / Фото: Коллаж: Сегодня

Сейчас в Украине хозяйничает антициклон, который принес нам первое бабье лето и температуру больше 20 градусов. Но уже в 20-х числах сентября начнутся температурные качели: сначала похолодает, потом снова кратковременно потеплеет, а закончится месяц холодами. Об этом рассказал "Сегодня" самый известный народный синоптик Украины Леонид Горбань.

По его словам, существенно похолодает к 20 сентября, температура днем будет всего 10-12 градусов, но снижение температуры будет кратковременным, как и последующее за ним потепление.

"К тому же зарядят дожди, так что без зонтов, курток и непромокаемой обуви не обойтись. Но среди осенней слякоти ушедшее лето пошлет нам последнее "прости": 21-23-го небо прояснится и днем потеплеет до 17-19 градусов. В конце месяца снова наступит сухая прохлада, днем 10-12, ночью 5 градусов", – сказал Горбань.

В Украину пришла осень

Лето в Украине выдалось очень жарким, но стоило ему закончиться, и сразу же, с первых дней сентября в стране резко похолодало, шли дожди, но потом погода снова наладилась.

Со второй недели сентября пришло бабье лето – стало тепло, но, конечно, не по-летнему. Традиционно должно потеплеть еще и в октябре.

Тем временем ученые рассматривают три сценария, по которым будет меняться погода в мире. При наиболее вероятном Украину ждут засухи и сезонные потопы. Климатолог Светлана Бойченко рассказала, каким будет климат Украины через 50 лет.

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Как сообщали новости "Сегодня", в последний день лета погода успела натворить беды в Украине. В Харькове были затоплены улицы, а молния даже попала в троллейбус.

А 30 августа на Киев обрушилась мощная гроза, транспорт остановился и даже возник пожар.