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Засечь десант врага и уничтожить: ВСУ проведут учения у границ Крыма

22 февраля, 20:47

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Украинские резервы отработают марши в районы нанесения огневого поражения с морского побережья

В ответ на увеличение военного присутствия и регулярно проводимые в оккупированном Крыму учения российских военных, десантники ВСУ проведут свои учения возле админграницы с полуостровом.

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Об этом Укринформ сообщает со ссылкой на командующего Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева.

По его словам, они будут совершенствовать способности своевременно и адекватно реагировать на военную опасность как с воздуха, так и с морского побережья.

Наев рассказал, что группировка войск, подразделения которой удерживают позиции на южном направлении, каждый месяц проводит комплекс мероприятий по боевой подготовке.

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Генерал сообщил, что в ходе учений и тренировок подразделения ПВО проведут подготовительные и практические действия по выявлению и уничтожению с воздуха вражеского десанта на разных высотах и ​​участках местности. А резервы группировки войск отработают как марши к определенным районам нанесения огневого поражения с морского побережья, так и практические действия по предотвращению высадки с кораблей на сушу подразделений вероятного противника и, в дальнейшем, его уничтожение.

"Кроме того, нами проведен значительный объем работ по улучшению системы видеонаблюдения за временно оккупированной территории АР Крым. Постоянная тренировка инженерно-саперных подразделений и подвижных отрядов заграждений, как морских, так и наземных, на определенных рубежах минирования гарантируют своевременное выполнение задач по лишению возможности высадки морского десанта", – подчеркнул Наев.

Напомним, в середине марта Россия планирует провести в Крыму масштабные учения с участием десантников. Оккупанты будут тренироваться захватывать объекты условного противника и высаживаться на побережье.

Напомним, Россия в Крыму регулярно бряцает оружием и перестроила аэродром под самолеты с ядерным оружием.

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Крым ВСУ учения десантники Херсонская область Сергей Наев
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