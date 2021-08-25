Украина
Меню
google news Читайте нас в Google News Изменить язык на: UA logo
🎉 Афиша на 24.08 - куда пойти ⚡ Отставка Виталия Кличко 🇺🇦 30 років Незалежности: унікальні досягнення 💳 Финансовые рекорды мира и Украины
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Заседание Кабмина и чествование героев Небесной сотни – анонсы СЕГОДНЯ

Юлия Безпечная Юлия Безпечная Ночной редактор Сегодня
25 августа, 07:00
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В постпраздничный день запланировано заседание украинского правительства и проведение ежемесячного мероприятия в память о погибших на Майдане
Денис Шмыгаль проведет заседание правительства, а в Киеве почтут память героев Небесной сотни
Денис Шмыгаль проведет заседание правительства, а в Киеве почтут память героев Небесной сотни / Фото: Коллаж: Сегодня

Мы собрали все самые важные предстоящие события 25 августа в Украине и мире для читателей "Сегодня".

Украина

  • Заседание Кабинета министров Украины.
  • 12:00 – памятное мероприятие "День рождения Героя" – коммеморативная практика, основанная Национальным музеем Революции Достоинства. Чествование героев в их дни рождения происходит ежемесячно в течение года при участии их родных, друзей, участников Революции Достоинства, волонтеров и общественности. (Колокол Достоинства, аллея Героев Небесной Сотни, 6).
  • 18:00 – бесплатная экскурсия от Национального музея Революции Достоинства. Маршрут стартует от одной из "крепостей" протестующих – Дома профсоюзов. Сбор в Информационно-выставочном центре Музея Майдана (Майдан Независимости, 18/2, Дом профсоюзов). Регистрация по ссылке.
Реклама

Киев

  • Арт-караван "Чумацький шлях" – первая из семи инициатив масштабного мультидисциплинарного проекта "Шлях/Yol". В течение 6 дней от Киева до Крыма (КПВВ "Каланчак") около 30 участников (известные крымскотатарские и украинские деятели культуры, журналисты, блогеры, представители городов-участников инициативы) будут ехать по маршруту длиной 1250 км через 4 области Украины.

Черниговская область

  • Региональный форум "Органическая Украина 2021". Регистрация по ссылке.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Segodnya.ua в telegram-канале Подпишись на RSS-канал
Все новости
Последние новости
Показать еще
Украина: главное
День Независимости Украины 2021
Больше новостей
погода
Опрос
Одесса
Донбасс
Запад
Днепр
Харьков
Крым
Срочно
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Наши соцсети

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять