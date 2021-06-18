Заседание СНБО и Кулеба в Турции – анонсы СЕГОДНЯ

Мы собрали все самые важные предстоящие события 18 июня в Украине и за рубежом в одном месте

На пятницу, 18 июня, назначено заседание СНБО, на котором в частности рассмотрят применение санкций, а глава МИД Украины Дмитрий Кулба посетит Турцию.

Украина

10:00 – IT-конференция Украины и Восточной Европы – iForum, программа (НСК "Олимпийский").

– IT-конференция Украины и Восточной Европы – iForum, программа (НСК "Олимпийский"). 10:00 – заседание Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг в форме открытого слушания (ул. Смоленская, 19, к. 123, конференц-зал).

– заседание Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг в форме открытого слушания (ул. Смоленская, 19, к. 123, конференц-зал). 17:00 – заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины (Офис президента Украины, ул. Банковая, 11).

– заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины (Офис президента Украины, ул. Банковая, 11). 18:00 – брифинг секретаря СНБО Алексея Данилова по завершении заседания Совета.

– брифинг секретаря СНБО Алексея Данилова по завершении заседания Совета. 5-й юбилейный фестиваль "Неделя швейцарского кино" (18-27 июня). Посмотреть ленты фестиваля можно бесплатно на сайте.

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Верховная Рада

10:00 – пленарное заседание Верховной Рады. Час вопросов к правительству (ул. Грушевского, 5, сессионный зал).

– пленарное заседание Верховной Рады. Час вопросов к правительству (ул. Грушевского, 5, сессионный зал). 12:00 – брифинги представителей депутатских фракций и групп Верховной Рады (ул. Грушевского, 5, кулуары третьего этажа).

– брифинги представителей депутатских фракций и групп Верховной Рады (ул. Грушевского, 5, кулуары третьего этажа). 13:00 – заседание Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов в формате видеоконференции (ул. Банковая, 6-8, к. 525).

– заседание Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов в формате видеоконференции (ул. Банковая, 6-8, к. 525). 13:00 – заседание Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки (ул. Садовая, 3а, комн. 1224).

– заседание Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки (ул. Садовая, 3а, комн. 1224). 14:15 – заседание временной специальной комиссии Верховной Рады по вопросам правового статуса ветеранов войны (в формате видеоконференции на платформе ZOOM).

Киев

8:00 – массовое занятие по йоге под открытым небом для всех желающих от специалиста международного уровня Оксаны Сиваковской на Почтовой площади.

– массовое занятие по йоге под открытым небом для всех желающих от специалиста международного уровня Оксаны Сиваковской на Почтовой площади. Открытие выставки цветов "Планета диких животных" (18 июня – 1 августа) на Певчеcком поле (парк "Співоче").

10:00 – открытие фотовыставки ко Всемирному дню беженцев (Майдан Незалежности, возле Главпочтамта).

– открытие фотовыставки ко Всемирному дню беженцев (Майдан Незалежности, возле Главпочтамта). 12:00 – онлайн пресс-брифинг Киевского городского главы Виталия Кличко о текущей ситуации в столице. Онлайн-трансляция: сайт, YouTube, Facebook.

– онлайн пресс-брифинг Киевского городского главы Виталия Кличко о текущей ситуации в столице. Онлайн-трансляция: сайт, YouTube, Facebook. 14:00 – заседание Постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам бюджета и социально-экономического развития (ул. Крещатик, 36, 4 этаж, сессионный зал Киевгорсовета).

Харьков

13:00 – открытие Лаборатории клинических навыков для семейных врачей. (Харьковский национальный медицинский университет, проспект Науки, 4).

Одесса

11:00 – презентация коммуникационной стратегии национальных меньшинств Одесской области и коммуникационной платформы "Багатонаціональна Одещина" (ул. Пастера, 13).

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Одесская область

Этно-гастро-фестиваль "Пикник под ветерком" на Днестровской ВЭС. Хедлайнер фестиваля – группа Go_A (село Староказачье, Белгород-Днестровский район, Одесская обл).

За рубежом

Турция

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба примет участие в Анталийском дипломатическом форуме, где выступит на пленарном заседании на тему "Энергетика: какое будущее нас ожидает?" и проведет ряд двусторонних встреч с министрами иностранных дел государств Центральной Европы, Южного Кавказа, Ближнего Востока, Африки и Азии.

Нидерланды

В Схипхоле продолжится судебное заседание в уголовном процессе над обвиняемыми в деле о сбитом над Донбассом авиалайнере рейса МН17 Малайзийских авиалиний.

Брюссель, Бельгия

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд встретится с заместителем генсека НАТО Мирчей Джоанэ и членами Североатлантического совета, а также проведет встречу с генсеком Европейской внешнеполитической службы Стефано Саннино.

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Иран