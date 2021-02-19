Заседание СНБО: к Офису президента пришел "Правый сектор" – требования

Под Офисом президента, где сегодня состоится заседание СНБО, проходит акция "Три удара по российской агентуре".
Об этом сообщает Pavlovsky News.
Члены "Правого сектора" и других националистических организаций выдвинули к власти три требования:
- ликвидировать пророссийские медиаресурсы – телеканал "НАШ", сайты "Вести" и "Страна";
- расследовать деятельность "российской агентуры": Андрея Портнова, замглавы ОП Олега Татарова и Андрея Смирнова;
- обрезать схемы финансирования преступной деятельности сепаратистов и их спонсоров, взяв под управление государства рынок "Столичный".
Как сообщалось ранее, сегодня на Банковой планируется заседание Совета национальной безопасности и обороны под председательством президента Владимира Зеленского. Возможно, будут введены новые внутриукраинские санкции. Подробнее – читайте в материале "Сегодня".
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