Заседание СНБО Украины перенесли: когда состоится и что будут обсуждать

Санкции против предателей и оборонный заказ могут стать главными темами встречи

Следующее заседание членов Совета нацбезопасности и обороны состоится раньше, чем планировалось изначально – не 12, а 11 марта, в 15:00.

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Об этом сообщает ZN.ua, ссылаясь на собственные источники.

При этом вопросы, которые будут обсуждаться на повестке дня, пока что остаются неизвестными.

Предполагается, что ряд граждан Украины могут быть лишены воинских и почетных званий за государственную измену и переход на сторону России в конфликте в Крыму и на Донбассе. В конце февраля санкции ввели против 10 бывших военнослужащих, предавших Украину.

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Еще одной темой встречи может стать выполнение государственного оборонного заказа и его судьба в 2021 году.

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Напомним, что 19 февраля Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции в отношении нардепа Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко, заморозив их банковские счета и заблокировав их активы.

Видео: Сегодня

Еще раньше под санкции попал другой нардеп Тарас Козак и принадлежащий ему медиахолдинг "Новости", из-за чего прекратили свое вещание телеканалы "112", ZIK и NewsOne.

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