Заседание ТКГ по Донбассу и брифинг главы МИД – анонсы СЕГОДНЯ

На четверг запланирована очередная встреча Трехсторонней контактной группы, а Дмитрий Кулеба расскажет о результататах саммита Крымской платформы

Заседание ТКГ и брифинг Дмитрия Кулебы / Фото: Коллаж: Сегодня

Мы собрали все самые важные предстоящие события 26 августа в Украине и мире для читателей "Сегодня".

Украина

Заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе.

13:00 – заседание Кабинета министров Украины. Трансляция.

– заседание Кабинета министров Украины. Трансляция. 8:00 – заседание по делу о силовом разгоне протестующих на Майдане в ночь на 19 февраля 2014 года в Шевченковском райсуде Киева (ул. Дегтяревская, 31а).

– заседание по делу о силовом разгоне протестующих на Майдане в ночь на 19 февраля 2014 года в Шевченковском райсуде Киева (ул. Дегтяревская, 31а). 10:00 – заседание Высшего совета правосудия (ул. Студенческая, 12а).

– заседание Высшего совета правосудия (ул. Студенческая, 12а). 10:00 – онлайн-брифинг заместителя главы Национальной службы здоровья Украины Татьяны Бойко на тему "Бесплатные лекарства".

– онлайн-брифинг заместителя главы Национальной службы здоровья Украины Татьяны Бойко на тему "Бесплатные лекарства". 11:00 – круглый стол "Доступ к документам репрессивных органов в Украине и Латвии. (Не)открытые советские архивы Украины и Латвии".

– круглый стол "Доступ к документам репрессивных органов в Украине и Латвии. (Не)открытые советские архивы Украины и Латвии". 11:00 – бесплатная экскурсия от Национального музея Революции достоинства. Маршрут стартует от одной из "крепостей" протестующих – Дома профсоюзов. Сбор в Информационно-выставочном центре Музея Майдана (Майдан Независимости, 18/2, Дом профсоюзов). Регистрация по ссылке.

– бесплатная экскурсия от Национального музея Революции достоинства. Маршрут стартует от одной из "крепостей" протестующих – Дома профсоюзов. Сбор в Информационно-выставочном центре Музея Майдана (Майдан Независимости, 18/2, Дом профсоюзов). Регистрация по ссылке. 11:30 – онлайн-брифинг министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о результатах инаугурационного саммита Крымской платформы и других актуальных вопросах внешней политики Украины. Трансляция.

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Киев

12:00 – "прямая линия" с участием директора Департамента социальной политики Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) Руслана Свитлого в Контактном центре. Звонки будут приниматься по телефону 15-51 до 13:00.

– "прямая линия" с участием директора Департамента социальной политики Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) Руслана Свитлого в Контактном центре. Звонки будут приниматься по телефону 15-51 до 13:00. 17:00 – открытие выставки "Музейная графическая франкиана" в Музее выдающихся деятелей украинской культуры Леси Украинки, Николая Лысенко, Панаса Саксаганского, Михаила Старицкого. Выставка продлится до 26 сентября. Детали.

Киевская область

11:00 – заседание по делу о похищении и убийстве Юрия Вербицкого, похищении Игоря Луценко в Бориспольском горрайонном суде (Киевский Шлях, 72, Борисполь).

Львов

Медийная конференция Центрально-Восточной Европы Lviv Media Forum 2021. Регистрация по ссылке. Детали: сайт, Facebook.

За рубежом

ОЭСР опубликует данные об изменении ВВП стран, входящих в организацию, во втором квартале 2021 года.

Таджикистан

В Душанбе пройдет заседание Консультативного совета руководителей органов государственной (исполнительной) власти, осуществляющих управление государственными материальными резервами в государствах – участниках СНГ.

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Казахстан