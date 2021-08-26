Заседание ТКГ по Донбассу и брифинг главы МИД – анонсы СЕГОДНЯ

Заседание ТКГ и брифинг Дмитрия Кулебы / Фото: Коллаж: Сегодня
Мы собрали все самые важные предстоящие события 26 августа в Украине и мире для читателей "Сегодня".
Украина
- Заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе.
- 13:00 – заседание Кабинета министров Украины. Трансляция.
- 8:00 – заседание по делу о силовом разгоне протестующих на Майдане в ночь на 19 февраля 2014 года в Шевченковском райсуде Киева (ул. Дегтяревская, 31а).
- 10:00 – заседание Высшего совета правосудия (ул. Студенческая, 12а).
- 10:00 – онлайн-брифинг заместителя главы Национальной службы здоровья Украины Татьяны Бойко на тему "Бесплатные лекарства".
- 11:00 – круглый стол "Доступ к документам репрессивных органов в Украине и Латвии. (Не)открытые советские архивы Украины и Латвии".
- 11:00 – бесплатная экскурсия от Национального музея Революции достоинства. Маршрут стартует от одной из "крепостей" протестующих – Дома профсоюзов. Сбор в Информационно-выставочном центре Музея Майдана (Майдан Независимости, 18/2, Дом профсоюзов). Регистрация по ссылке.
- 11:30 – онлайн-брифинг министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о результатах инаугурационного саммита Крымской платформы и других актуальных вопросах внешней политики Украины. Трансляция.
Киев
- 12:00 – "прямая линия" с участием директора Департамента социальной политики Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) Руслана Свитлого в Контактном центре. Звонки будут приниматься по телефону 15-51 до 13:00.
- 17:00 – открытие выставки "Музейная графическая франкиана" в Музее выдающихся деятелей украинской культуры Леси Украинки, Николая Лысенко, Панаса Саксаганского, Михаила Старицкого. Выставка продлится до 26 сентября. Детали.
Киевская область
- 11:00 – заседание по делу о похищении и убийстве Юрия Вербицкого, похищении Игоря Луценко в Бориспольском горрайонном суде (Киевский Шлях, 72, Борисполь).
Львов
- Медийная конференция Центрально-Восточной Европы Lviv Media Forum 2021. Регистрация по ссылке. Детали: сайт, Facebook.
За рубежом
- ОЭСР опубликует данные об изменении ВВП стран, входящих в организацию, во втором квартале 2021 года.
Таджикистан
- В Душанбе пройдет заседание Консультативного совета руководителей органов государственной (исполнительной) власти, осуществляющих управление государственными материальными резервами в государствах – участниках СНГ.
Казахстан
- В Нур-Султане 26-28 августа пройдет Международный форум "Антиконтрафакт 2021".