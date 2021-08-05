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Заседание Высшего совета правосудия и суд по захватчику Кабмина – анонсы СЕГОДНЯ

5 августа 2021 7:00

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

В четверг запланировано очередное заседание ВСП, а правоохранители рассчитывают на избрание меры пресечения атошнику, ворвашемуся с гранатой в здание КМУ

ВСП проведет заседание, суд примет решение по Прохничу / коллаж "Сегодня"

ВСП проведет заседание, суд примет решение по Прохничу / коллаж "Сегодня"

Мы собрали все самые важные предстоящие события 5 августа в Украине и мире для читателей "Сегодня".

Украина

  • 10:00 – заседание Высшего совета правосудия (ул. Студенческая, 12а).
  • Суд по избранию меры пресечения ветерану АТО Владимиру Прохничу, который 4 августа ворвался в здание Кабинета министров с гранатой.
  • 11:00 – рассмотрение дела об убийстве журналиста Павла Шеремета в Шевченковском районном суде Киева (ул. Дегтяревская, 31а).
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Киев

  • Коммунальный концерн "Центр коммунального сервиса" (ЦКС) проведет лекцию для киевлян "О главном в сфере ЖКХ". Детали.

Киевская область

  • Пресс-тур и допремьерный показ фильма-исследования "Поліські тенета" на главной локации съемок в поселке городского типа в зоне отчуждения Полесском. Выезд из Киева с Почтовой площади в 8:00, ориентировочное возвращение к метро "Почайна" – в 20:00.

Одесса

В тренде
Заседание Высшего совета правосудия и суд по захватчику Кабмина – анонсы СЕГОДНЯ
ВСП проведет заседание, суд примет решение по Прохничу / коллаж "Сегодня"
  • Книжный фестиваль "Зеленая волна" – 2021. Программа: сайт, Facebook.

Харьковская область

  • Региональный форум "Органическая Украина 2021" для усиления политического диалога на местном, региональном и национальном уровнях для содействия развитию органического производства. Регистрация по ссылке.
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