Заседания ТКГ по Донбассу и остановка "Турецкого потока" – анонсы СЕГОДНЯ

Мы собрали все самые важные предстоящие события 22 июня в Украине и за рубежом в одном месте

На 22 июня запланированы очередные заседания Трехсторонней контактной группы по Донбассу, а газопровод "Турецкий поток" остановят на 8 дней.

Украина

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Заседания рабочих групп Трехсторонней контактной группы по Донбассу в формате видеоконференции.

10:15 – президент Владимир Зеленский откроет форум "Украина 30. Здоровая Украина". Детали и трансляция: сайт, Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, YouTube (КВЦ "Парковый", ул. Парковая дорога, 16а).

9:30 – Кассационный суд в составе Верховного суда продолжит рассмотрение иска ООО "Ариадна ТВ" по обжалованию указа президента Украины от 2 февраля 2021 года № 43/2021, согласно которому применены санкции к истцу.

12:00 – рассмотрение материалов по так называемому "делу Шеремета" в Шевченковском районном суде Киева (ул. Дегтяревская, 31а).

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13:00 – встреча Европейской бизнес ассоциации (EBA) с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольгой Стефанишин. Будет доступна на ресурсе Zoom при регистрации.

13:00 – презентация Музея военного детства в Украине при участии директора Музея военного детства в Украине Юлии Скубицкой и главы БФ "Голоса детей" Елены Розвадовской ("Укринформ", ул. Б. Хмельницкого, 8/16, зал 1). Мероприятие будет транслироваться на YouTube.

13:30 – рассмотрение апелляции на решение Печерского районного суда о безальтернативном аресте бывшего народного депутата Украины Семена Семенченко, подозреваемого в причастности к созданию незаконного военизированного вооруженного формирования, в Киевском апелляционном суде (ул. Соломенская, 2а).

15:00 – публичное онлайн-обсуждение инвестиционного климата в постпандемической Украине с участием премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. Программа.

Киев

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10:00 – заседание Постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам бюджета и социально-экономического развития (ул. Крещатик 36, 4 этаж, сессионный зал Киевского горсовета).

12:00 – "прямая линия" с заместителем главы Подольской районной в городе Киеве государственной администрации Николаем Дубовиком в Контактном центре Киева. Звонки будут приниматься по телефону 15-51 до 13:00. Трансляция.

13:00 – акция в поддержку Семена Семенченко и добровольцев батальона "Донбасс" возле Киевского апелляционного суда (ул. Соломенская, 2а).

19:00 – открытие экспозиции "Крым. Летний сезон: то, что у нас не отнять". Своими крымскими воспоминаниями поделились известные украинцы: певец Святослав Вакарчук, актриса Римма Зюбина, певица Джамала, режиссер и писатель Олег Сенцов, актриса Ада Роговцева, актриса Наталья Сумская, сопредседатель межфракционного парламентского объединения "Крымская платформа" Рустем Умеров и др. (магазин "Всі. Свої | Дім та Декор", Крещатик, 34, минус первый этаж).

Киевская область

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12:00 – в Богуславском районном суде начнется заседание по делу о похищении и убийстве Василия Сергиенка (Богуслав, ул. Франко, 29а).

Одесса

Конференция "Дни моряков в Одессе. Справедливое будущее для моряков" (ул. Академическая, 32, Premier Hotel Odesa).

Львов

15:00 – церемония награждения победителей конкурса испаноязычных репортажей об Украине (Львовский областной совет, ул. В. Винниченко, 18, к. 307).

За рубежом

Берлин, Германия

Конференция по Ливии.

Великобритания

Британская маркетинговая компания Skytrax представит ежегодный мировой рейтинг авиакомпаний.

США

Госсекретарь Энтони Блинкен 22-29 июня посетит Берлин, Париж, Рим, Ватикан, Бари и Матеру.

Турция

Остановка газопровода "Турецкий поток" на ежегодное техобслуживание (22-29 июня).

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией