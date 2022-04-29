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Защищал Донецкий аэропорт и держит оборону юга: все о Герое Украины Наеве

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
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29 апреля, 22:55
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С 17 лет Сергей Наев занимается военным делом
Звание Героя Украины Сергей Наев получил 27 апреля / Коллаж "Сегодня"
Звание Героя Украины Сергей Наев получил 27 апреля / Коллаж "Сегодня"

На этой неделе президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о присвоении звания Героя Украины генерал-лейтенанту Сергею Наеву, командующему Объединенными силами Вооруженных Сил Украины.

В сообщении пресс-службы Офиса президента Украины сообщается, что командующий был награжден высокой наградой за то, что под его руководством было спланировано и организовано применение Вооруженных Сил Украины и других сил обороны на Южном направлении.

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"Он организовал и постоянно осуществляет профессиональное командование действиями подчиненного личного состава и частями, переданными в оперативное подчинение, по наиболее важным направлениям", – говорится в сообщении.

Сайт "Сегодня" изучил биографию военачальника.

Ранние годы

Родился будущий Герой Украины 30 апреля 1970 года в Могилев-Подольске, Винницкой области.

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В 17 лет Сергей решил связать свою судьбу с военным делом и поступил в Московское высшее общевойсковое командное училище. После четырех лет учебы ему было присвоено военное звание лейтенанта.

Две золотые медали

В 1999 – 2001 годах проходил подготовку офицеров оперативно-тактического уровня в Национальной академии обороны Украины. Сергей Наев закончил обучение с золотой медалью.

В 2006 – 2007 годах был слушателем факультета подготовки специалистов оперативно-стратегического уровня Национальной академии обороны Украины. Наев оказался лучшим выпускником, за что был награжден второй золотой медалью и особым переходным знаком – Мечем Ее величества Королевы Великобритании, которую получил из рук Посла Великобритании в Украине.

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Военная карьера

Первым местом службы стали соединения Западной группы войск в Германии. Здесь Наев с 1991 года по 1993 года командовал мотострелковым взводом.

С мая 1993 года поступил на службу в Вооруженные Силы Украины.

В 1993 – 1999 годах проходил службу на командных должностях:

  • командира механизированного взвода,
  • разведывательной роты,
  • начальника штаба,
  • командира механизированного батальона,
  • начальника штаба мотострелкового (механизированного) полка Прикарпатского военного округа (позднее – Западного оперативного).

После обучения в Национальной академии обороны Украины три года был командиром механизированного полка Западного оперативного командования. Затем – командиром отдельной механизированной бригады Южного оперативного командования.

В 2007-2012 годах занимал должности от заместителя командира до первого замкомандира 13 армейского корпуса Сухопутных войск ВСУ.

В конце 2013 года был назначен на должность начальника управления личного состава – заместителя начальника штаба Командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. Затем два года был начальником штаба – первым заместителем командующего войсками Оперативного командования "Юг" Сухопутных войск ВСУ.

Во время захвата российскими войсками Донбасса в 2014—2015 годах Наев участвовал в боях за Донецкий аэропорт.

В 2015 – 2017 годах – командующий войсками Оперативного командования "Восток" Сухопутных войск ВСУ.

В 2017-2018 годах – начальник штаба – первый заместитель командующего Сухопутными войсками ВСУ.

С 16 марта 2018 года – командующий Объединенными силами ВСУ.

Личная жизнь

Женат. Супруга Наталья работает старшей медицинской сестрой лучевого отделения военной части в Днепре.

Воспитывает двух сыновей и дочь.

Высказывания

Заступая в 2018 году на пост командующего Объединенными силами ВСУ Наев тогда сказал, что четко знает, как спланировать операцию для ее наибольшей эффективности.

"Осознавая эту ответственность, как военный человек, четко понимаю и знаю, что и как делать. Первые шаги на новой должности будут посвящены надлежащему планированию операции Объединенных сил. По прибытии к месту проведения операции мне необходимо будет детально изучить обстановку, оценить ее за всеми направлениями – военным, правоохранительным, по направлению деятельности военно-гражданских администраций", – отметил Наев.

"На нашей стороне – правда. Верю, что благодаря нашему единству, силе духа и взаимной поддержке мы достойно пройдем все нынешние испытания. В единении наша сила", – подчеркнул генерал-лейтенант Сергей Наев военнослужащим Украины за неделю до вторжения России.

Герои Украины

  • Во время жестоко боя под Глуховом Сумской области погиб украинский военнослужащий Михаил Несоленый. Он защищал страну в составе 58-й отдельной механизированной бригады. Михаил посмертно получил звание Героя Украины.
  • 12 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о присвоении звания Герой Украины пятерым защитникам Украины, среди них одному — посмертно.
  • Пулеметчик Сергей Кулик (позывной Боцман) посмертно получил звание Героя Украины. Во время боев за Гостомель Кулик ценой своей жизни спас побратимов, вызвав вражеский огонь на себя.

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