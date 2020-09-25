Зашли в тыл и уничтожили противника: ВСУ отличились на учениях в Германии (видео)

Бойцы ВСУ уже впечатляли всех на учениях НАТО в Германии в прошлом году. А сейчас снова провели успешную тренировочную миссию в ходе маневров Combined Resolve XIV, уничтожив ротный опорный пункт противоборствующей стороны.

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Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

Так, украинское подразделение в составе американской механизированной роты провело рейдовые действия в тылу противника.

В пять утра наше подразделение выдвинулось в определенный район, где должен был занять выгодную позицию и обеспечить танковым подразделениям выполнение дальнейшей задачи. В ходе марша зашли в тыл одного из "вражеских" ротных опорных пунктов.

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В результате короткого боя, противник был уничтожен, а механизированная рота, потеряв три бронемашины, продолжила выполнение задачи. По прибытии в указанный район, украинский механизированный взвод занял оборону вокруг важного перекрестка. Противник предпринял одну атаку на наше подразделение. Украинские пехотинцы подбили одну бронированную машину пехоты Bradley и HMMVW, после чего враг отступил.

"Вообще взвод со своей задачей справился. Главное, что в ходе выполнения этой задачи потерь у нашего подразделения не было", – подытожил подполковник Антон Лавренюк.

Видео: Генштаб ВСУ

Напомним, в Украине сейчас проходят крупные военные учения "Объединенные усилия-2020" и подходят к концу Rapid Trident-2020. Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев рассказывал о легенде учений. ВСУ тренируются отражать потенциальное вторжение России.

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