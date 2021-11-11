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Засмотрелись на рейды полиции. На трассе Киев – Чернигов массовое ДТП (фото, видео)

Игорь Серов Игорь Серов Ведущий обозреватель Сегодня Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
11 ноября, 13:01
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В результате аварии столкнулись четыре автомобиля, полиция уже была на месте события
На трассе Киев-Чернигов ДТП из-за рейдов полиции.
На трассе Киев-Чернигов ДТП из-за рейдов полиции. / Фото: Коллаж: Сегодня

Полиция проводит массовые рейды среди нелегальных перевозчиков. Пока одного из нарушителей остановили на трассе Киев-Чернигов, другие водители засмотрелись на обочину и произошло массовое столкновение автомобилей.

Об этом сообщает корреспондент "Сегодня" с места события.

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Так, пока полиция проверяла документы у нелегала, рядом, на трассе Киев- Чернигов, произошло ДТП. Пострадали 4 авто.

Водители засмотрелись на работу полиции, проводящую рейд и столкнулись. Полиция побежала выяснять информацию о пострадавших. К счастью, жертв нет, но сильно повреждены машины.

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На трассе Киев-Чернигов столкнулись четыре авто. Фото: Игорь Серов/Сегодня

Инцидент на трассе Киев – Чернигов

Там полиция остановила микроавтобус, в котором ехал подсадной пассажир. То есть, человек забронировал билет из Киева в Чернигов, чтобы вместе с полицией разоблачить нелегального перевозчика. Бус остановили, водитель утверждает, что всех вез бесплатно.

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При задержании водитель давил на эмоции: "У меня двое детей, работаю, где придется". В результате нелегала отпустили с миром.

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