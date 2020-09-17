Застрявшие на границе хасиды надели шаровары и спели гимн Украины (видео)

На границе с Беларусью, где собрались тысячи паломников-хасидов, желающих встретить иудейский Новый год Рош ха-Шана в украинской Умани, состоялась необычная акция – приезжие надели шаровары и спели гимн Украины.
Об этом в своем Facebook сообщил директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.
"В борьбе за право попасть в Умань, хасиды, застрявшие на границе Беларуси и Украины, исполняют гимн Украины в национальных костюмах", – написал он, добавив видео этого флешмоба.
При этом Долинский не уточнил, на каком именно участке границы состоялась эта яркая акция.
Напомним, что 16 сентября Кабмин поддержал закрытие пункта пропуска "Новые Яриловичи" на границе с Беларусью.
Ранее мы сообщали, что Израиль просит Украину впустить хасидов из гуманитарных соображений. Глава МВД Израиля Арье Дери обратился к президенту Владимиру Зеленскому.
Также напомним, несмотря на ограничения въезда, один из паломников-хасидов попытался незаконно перейти границу, обойдя пункт пропуска. Нарушитель границы, гражданин Израиля 1978 года рождения, сразу был задержан пограничным нарядом.
Кроме того, наплыв хасидов на границе пограничники мониторят с вертолетов:
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