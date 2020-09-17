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Застрявшие на границе хасиды надели шаровары и спели гимн Украины (видео)

17 сентября, 15:17

Руслан Ровик Руслан Ровик

По словам автора видео, с помощью своей акции паломники надеются попасть в Умань

На границе с Беларусью, где собрались тысячи паломников-хасидов, желающих встретить иудейский Новый год Рош ха-Шана в украинской Умани, состоялась необычная акция – приезжие надели шаровары и спели гимн Украины.

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Об этом в своем Facebook сообщил директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

"В борьбе за право попасть в Умань, хасиды, застрявшие на границе Беларуси и Украины, исполняют гимн Украины в национальных костюмах", – написал он, добавив видео этого флешмоба.

Видео: Facebook Эдуарда Долинского

При этом Долинский не уточнил, на каком именно участке границы состоялась эта яркая акция.

Напомним, что 16 сентября Кабмин поддержал закрытие пункта пропуска "Новые Яриловичи" на границе с Беларусью.

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Ранее мы сообщали, что Израиль просит Украину впустить хасидов из гуманитарных соображений. Глава МВД Израиля Арье Дери обратился к президенту Владимиру Зеленскому.

Также напомним, несмотря на ограничения въезда, один из паломников-хасидов попытался незаконно перейти границу, обойдя пункт пропуска. Нарушитель границы, гражданин Израиля 1978 года рождения, сразу был задержан пограничным нарядом.

Кроме того, наплыв хасидов на границе пограничники мониторят с вертолетов:

Видео: ГПСУ

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