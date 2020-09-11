Українська
$ 27,83
32,97
  1. Последние новости Украины

Засуха в оккупированном Крыму: жесткий режим экономии воды введут на полгода

11 сентября, 04:15

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Симферопольское, Аянское и Партизанское водохранилища наполнены всего на 12% проектной мощности

После того, как в оккупированном Россией Крыму ввели жесткий режим экономии воды, стало ясно, что он продлится полгода. Подконтрольный Кремлю глава российского т.наз. "правительства" Крыма Юрий Гоцанюк утверждает, что воду по графикам на полуострове будут подавать "приблизительно до марта", однако изменить ситуацию могут осадки.

Реклама

Об этом он сообщил в эфире провластного телеканала "Крым 24", сообщают Крым.Реалии.

"До марта нам придется жить в таком режиме. Ситуация может измениться раньше. По многолетним данным, период паводков приходится на декабрь-февраль и май-июнь. Если в декабре-феврале выпадут осадки, мы сможем отойти от режимов. Но не будем строить иллюзий, по прогнозу в ближайшее время осадков ожидать не приходится", – сказал Гоцанюк.

По его словам, Симферопольское, Аянское и Партизанское водохранилища наполнены всего на 12% от своей проектной мощности. Гоцанюк подчеркнул, что это на 60% меньше, чем в прошлом году.

В тренде
Прекратите хайп: морпехи ВСУ выступили с заявлением из-за ситуации в Шумах

Напомним, ранее мы писали, что оккупанты хотят использовать для питья стоки и дождевую воду. По словам ученых, несмотря на проблемы с водой в Крыму, многие населенные пункты во время дождя буквально затапливает, особенно на южном побережье.

Реклама

Как известно, в апреле 2017 года Украина перекрыла воду в оккупированный Крым: на границе материковой Украины с полуостровом возвели дамбу. Однако она имеет заслонку, которую в любой момент можно открыть. Когда Крым снова вернется под контроль Украины, вода наполнит 300 километров Северо-Крымского канала.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

вода Крым экономия засуха оккупация Крыма
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

11 сентября: что и почему ни в коем случае нельзя делать в этот день
11 сентября: что и почему ни в коем случае нельзя делать в этот деньLifestyle
Минимальные пенсии должны вырасти до 2600 грн: кто их получит
Минимальные пенсии должны вырасти до 2600 грн: кто их получитЭкономика
Лукашенко рассказал о просьбе Путина в отношении Зеленского
Лукашенко рассказал о просьбе Путина в отношении ЗеленскогоПолитика
Богдан говорил с Гордоном 4,5 часа. Мы выделили ключевые моменты
Богдан говорил с Гордоном 4,5 часа. Мы выделили ключевые моментыПолитика
Вопрос формата: кто может возглавить украинскую делегацию ТКГ в Минске
Вопрос формата: кто может возглавить украинскую делегацию ТКГ в МинскеПолитика
Врачи рассказали, как отличить ОРВИ от коронавируса
Врачи рассказали, как отличить ОРВИ от коронавирусаУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять