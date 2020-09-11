Засуха в оккупированном Крыму: жесткий режим экономии воды введут на полгода

После того, как в оккупированном Россией Крыму ввели жесткий режим экономии воды, стало ясно, что он продлится полгода. Подконтрольный Кремлю глава российского т.наз. "правительства" Крыма Юрий Гоцанюк утверждает, что воду по графикам на полуострове будут подавать "приблизительно до марта", однако изменить ситуацию могут осадки.

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Об этом он сообщил в эфире провластного телеканала "Крым 24", сообщают Крым.Реалии.

"До марта нам придется жить в таком режиме. Ситуация может измениться раньше. По многолетним данным, период паводков приходится на декабрь-февраль и май-июнь. Если в декабре-феврале выпадут осадки, мы сможем отойти от режимов. Но не будем строить иллюзий, по прогнозу в ближайшее время осадков ожидать не приходится", – сказал Гоцанюк.

По его словам, Симферопольское, Аянское и Партизанское водохранилища наполнены всего на 12% от своей проектной мощности. Гоцанюк подчеркнул, что это на 60% меньше, чем в прошлом году.

Напомним, ранее мы писали, что оккупанты хотят использовать для питья стоки и дождевую воду. По словам ученых, несмотря на проблемы с водой в Крыму, многие населенные пункты во время дождя буквально затапливает, особенно на южном побережье.

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Как известно, в апреле 2017 года Украина перекрыла воду в оккупированный Крым: на границе материковой Украины с полуостровом возвели дамбу. Однако она имеет заслонку, которую в любой момент можно открыть. Когда Крым снова вернется под контроль Украины, вода наполнит 300 километров Северо-Крымского канала.

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