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Завтра в Украине будет снег, но не везде: где ждать осадков (карта)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор раздела Украина
17 ноября, 16:00
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Днем температура воздуха прогреется до 8 градусов выше нуля
Погода в Украине на 18 ноября/Коллаж "Сегодня"
Погода в Украине на 18 ноября/Коллаж "Сегодня"

Завтра, 18 ноября, на некоторых территориях Украиныбудет мокрый снег. Ночью температура воздуха может опуститься до -11.

Об этом сообщает синоптик Наталия Диденко.

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Где ждать снег

Мокрый снег завтра будет крошечным. Он пройдет только в северных районах Черниговской, Киевской, Сумской областей и в Карпатах. Центральная часть и юг завтра еще будут без осадков.

Какой будет температура

Днем ​​в Украине температура воздуха будет колебаться от +2 до +8 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до -11 градусов.

Погода в Украине на 18 ноября. Фото: Наталии Диденко
Погода в Украине на 18 ноября. Фото: Наталии Диденко

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Украине нужно готовиться к природным катастрофам

В последние годы ощутимо меняется климат. Все больше потопов, ураганов возникает на нашей территории, участились смерчи, которые не особо характерны для Украины.

Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида предупреждает, что Украину в будущем ждут новые природные катастрофы и к ним уже сейчас нужно быть готовыми.

Климатические изменения в стране, которые предупреждают о том, что в будущем нас ждут катаклизмы, заключаются в общем повышении температур как зимнего, так и летнего периода.

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