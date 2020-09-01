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Заявление "Медиа Группы Украина" по поводу конкурсного отбора управляющего УМХ

1 сентября, 11:05

Алексей Росовецкий Алексей Росовецкий

Позиция "Медиа Группы Украина" относительно несоответствия конкурса нормам действующего законодательства остается неизменной

Заявление "Медиа Группы Украина" по поводу конкурсного отбора управляющего УМХ, повторно объявленного Национальным агентством Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

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"Медиа Группа Украина" заявляет о своей неизменной позиции относительно несоответствия конкурса нормам действующего законодательства. Перед объявлением конкурса должен быть проведен аудит активов, выставляемых на конкурс, а участникам конкурса – представлена ​​информация об этих активах, на основе которой можно было бы составить реальные бизнес-программы активов УМХ. Однако АРМА проводит конкурс абсолютно формально, несмотря на требования законодательства и здравого смысла.

"Чтобы иметь доступ к информации, касающейся проведения конкурса, и контролировать его течение, "Медиа Группа Украина" подала документы на участие в конкурсе (участник от "Медиа Группы Украина" – издательский дом ООО "Сегодня Мультимедиа"). Гарантированная сумма отчислений в бюджет, указанная в заявке "Медиа Группы Украина" – 1 гривна", - заявляют представители "Медиа Группы Украины".

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"Медиа Группа Украина" считает, что конкурс должен быть отменен. Передача имущества, имущественных и корпоративных прав, ценных бумаг "Украинского Медиа Холдинга" должно происходить согласно нормам действующего законодательства Украины.

"Медиа Группа Украина" оставляет за собой право обратиться в суд и обжаловать действия АРМА.

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Источник: Сегодня

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