Заявление "Медиа Группы Украина" по поводу конкурсного отбора управляющего УМХ, повторно объявленного Национальным агентством Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

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"Медиа Группа Украина" заявляет о своей неизменной позиции относительно несоответствия конкурса нормам действующего законодательства. Перед объявлением конкурса должен быть проведен аудит активов, выставляемых на конкурс, а участникам конкурса – представлена ​​информация об этих активах, на основе которой можно было бы составить реальные бизнес-программы активов УМХ. Однако АРМА проводит конкурс абсолютно формально, несмотря на требования законодательства и здравого смысла.

"Чтобы иметь доступ к информации, касающейся проведения конкурса, и контролировать его течение, "Медиа Группа Украина" подала документы на участие в конкурсе (участник от "Медиа Группы Украина" – издательский дом ООО "Сегодня Мультимедиа"). Гарантированная сумма отчислений в бюджет, указанная в заявке "Медиа Группы Украина" – 1 гривна", - заявляют представители "Медиа Группы Украины".

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"Медиа Группа Украина" считает, что конкурс должен быть отменен. Передача имущества, имущественных и корпоративных прав, ценных бумаг "Украинского Медиа Холдинга" должно происходить согласно нормам действующего законодательства Украины.

"Медиа Группа Украина" оставляет за собой право обратиться в суд и обжаловать действия АРМА.

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