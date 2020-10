Заявление телеканала "Украина" о подделке телеканалом "1+1" формата "The Masked Singer" в программе "Маскарад"

На телеканале "1+1" 3 октября вышла программа "Маскарад", в которой были неправомерно использованы все ключевые форматные элементы всемирно известного формата "The Masked Singer", права на адаптацию которого телеканал "Украина" приобрел у компании Fremantle весной 2020 года.

ООО "ТРК "Украина", как правообладатель формата "The Masked Singer" на территории Украины, считает, что пиратское поведение телеканала "1+1" в отношении формата "The Masked Singer" нарушает права и законные интересы телеканала "Украина". Вопрос о нарушении прав ООО "ТРК "Украина" будет передан в суд. Также телеканал "Украина" обратится за защитой своих прав в Международную организацию по признанию и защите форматов FRAPA (Format Recognition and Protection Association).

Откровенный плагиат со стороны общенационального вещателя, который проиграл открытую борьбу за покупку прав на адаптацию успешного международного формата телеканала "Украина", нивелирует принципы честной конкуренции на отечественном рынке аудиовизуальной продукции, разрушает правовые основы построения цивилизованного рынка авторских прав и международную репутацию Украины как страны, в которой вещатели уважают и защищают права интеллектуальной собственности.

Учитывая беспрецедентное нарушение телеканалом "1+1" авторского права в отношении успешного международного формата и репутационные риски, которые этот поступок имеет для государства, телеканал "Украина" обращается к действующему министру культуры и информационной политики Украины, почетному президенту и многолетнему руководителю группы "1+1 Медиа" Александру Ткаченко с призывом выразить свою публичную позицию относительно действий телеканала "1+1" по подделке формата и последствий, которые эти действия будут иметь для международного имиджа страны.

За покупку у компании Fremantle прав на адаптацию всемирно известного формата "The Masked Singer" в Украине соревновались три крупные телеканалы – "Украина", "1+1" и СТБ. Победу в этом соревновании получил телеканал "Украина", который приобрел права в апреле 2020 года. В то же время, еще на этапе анонсирования шоу компания Fremаntle выражала опасения относительно возможной подделки каналом "1+1" формата "The Masked Singer" и обращалась к "1+1 медиа" с официальным запросом об особенностях шоу, которое планирует производить "1+1". В ответ на эти опасения канал "1+1" заверил, что готовит продукт по иному формату.

Как сообщали новости "Сегодня", телеканал "Украина" активно работает над грандиозным шоу "Маска", адаптацией всемирно известного формата The Masked Singer, и наконец раскрыл имя ведущего проекта – им станет популярный шоумен Владимир Остапчук. Грандиозное шоу "Маска", которое выйдет на телеканале "Украина", обещает стать самым загадочным телепроектом на отечественном телевидении. Личности участников хранятся в строжайшей тайне: о том, что артист принимает участие в шоу, не должны узнать даже члены его семьи.

