Здание Конституционного Суда взяли под охрану (фото)

Здание Конституционного Суда в Киеве с утра 3 ноября взяли под охрану. Возле забора стоит три спецмашины полиции.
Отметим, сегодня судьи должны рассмотреть соответствие Конституции закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
Напомним, после того, как Конституционный Суд вынес решение об отмене наказания за недостоверную информацию в декларациях, потребовал прекратить публиковать декларации чиновников и депутатов в открытом доступе и фактически запретил НАПК проверять судей, к деятельности этого органа власти приковано особое внимание общества. 30 октября возле здания суда прошла массовая акция протеста с использованием файеров и дымовых шашек. После этого КСУ решил установить решетки на окна и двери.
Ранее мы писали, что в "Слуге народа" рассказали, при каком условии поддержат роспуск КСУ. Депутат Галина Янченко считает, что судьи Конституционного Суда могут сами уйти в отставку.
Кроме того, на днях Конституционный Суд заявлял о незаконном давлении на него. В КСУ говорили, что давят на отдельных судей, пытаются остановить работу суда и подорвать его авторитет.
Все подробности в спецтеме Скандал вокруг Конституционного Суда
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