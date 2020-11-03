Українська
$ 28,58
33,29
  1. Последние новости Украины

Здание Конституционного Суда взяли под охрану (фото)

3 ноября, 07:44

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Сегодня судьи должны рассмотреть соответствие Конституции "языкового закона"

Здание Конституционного Суда в Киеве с утра 3 ноября взяли под охрану. Возле забора стоит три спецмашины полиции.

Реклама

Отметим, сегодня судьи должны рассмотреть соответствие Конституции закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Фото: СЕГОДНЯ

Фото: СЕГОДНЯ

Фото: СЬОГОДНІ
Реклама

Фото: СЬОГОДНІ

В тренде
В Минюсте рассказали, сколько тратят в месяц на пожизненно заключенных

Напомним, после того, как Конституционный Суд вынес решение об отмене наказания за недостоверную информацию в декларациях, потребовал прекратить публиковать декларации чиновников и депутатов в открытом доступе и фактически запретил НАПК проверять судей, к деятельности этого органа власти приковано особое внимание общества. 30 октября возле здания суда прошла массовая акция протеста с использованием файеров и дымовых шашек. После этого КСУ решил установить решетки на окна и двери.

Ранее мы писали, что в "Слуге народа" рассказали, при каком условии поддержат роспуск КСУ. Депутат Галина Янченко считает, что судьи Конституционного Суда могут сами уйти в отставку.

Кроме того, на днях Конституционный Суд заявлял о незаконном давлении на него. В КСУ говорили, что давят на отдельных судей, пытаются остановить работу суда и подорвать его авторитет.

Все подробности в спецтеме Скандал вокруг Конституционного Суда

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев полиция охрана Украина Конституционный суд судьи языковой закон
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Угрожают
Угрожают "разорвать" и рассылают порноколлажи. Украинцев массово терроризируют коллекторыФинансы
Шоу дронов от glo™
Шоу дронов от glo™Украина
Карантин в Украине:
Карантин в Украине: "Укрзализныця" закрывает продажу билетов из Ужгорода и еще с 11 станцийТранспорт
Дешевые доллары заканчиваются – скоро цена поднимется до 29 гривен
Дешевые доллары заканчиваются – скоро цена поднимется до 29 гривенФинансы
Если победит Джо Байден. Три сценария для Украины
Если победит Джо Байден. Три сценария для УкраиныПолитика
В Украине подорожал доллар: официальный курс
В Украине подорожал доллар: официальный курсФинансы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять