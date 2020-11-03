Здание Конституционного Суда взяли под охрану (фото)

Здание Конституционного Суда в Киеве с утра 3 ноября взяли под охрану. Возле забора стоит три спецмашины полиции.

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Отметим, сегодня судьи должны рассмотреть соответствие Конституции закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Фото: СЕГОДНЯ

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Напомним, после того, как Конституционный Суд вынес решение об отмене наказания за недостоверную информацию в декларациях, потребовал прекратить публиковать декларации чиновников и депутатов в открытом доступе и фактически запретил НАПК проверять судей, к деятельности этого органа власти приковано особое внимание общества. 30 октября возле здания суда прошла массовая акция протеста с использованием файеров и дымовых шашек. После этого КСУ решил установить решетки на окна и двери.

Ранее мы писали, что в "Слуге народа" рассказали, при каком условии поддержат роспуск КСУ. Депутат Галина Янченко считает, что судьи Конституционного Суда могут сами уйти в отставку.

Кроме того, на днях Конституционный Суд заявлял о незаконном давлении на него. В КСУ говорили, что давят на отдельных судей, пытаются остановить работу суда и подорвать его авторитет.

Все подробности в спецтеме Скандал вокруг Конституционного Суда

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