"Здоровая Украина" не только для детей. В Украине появятся медицинские чекапы и 873 спортплощадок

Программа "Здоровая Украина", которую инициировал президент Украины Владимир Зеленский, будет предусматривать работу не только с детьми, но и с другими возрастными категориями. Над ее концепцией работали сразу три министерства – здравоохранения, образования, молодежи и спорта, а также десятки специалистов из разных областей. Программа включает:

новую концепция уроков физкультуры – интересных, а следовательно популярных у детей;

реформу школьного питания;

популяризацию спортивных секций и кружков;

для людей старше 55 лет – так называемые медицинские чекапы – полные обследования каждые два года, а для некоторых категорий – ежегодно;

новые онлайн-приложения, которыми можно пользоваться во время занятий спортом;

создание "активных парков" и современных спортплощадок со свободным доступом для каждого. Например, ко Дню независимости одна из них появится на территории ВДНХ в Киеве. По всей Украине уже запланированы локации для 873 таких площадок.

Реклама

Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Украина занимает 115-е место в мире по средней продолжительности жизни. Поэтому качественное медицинское обслуживание и популяризация массового спорта по программе "Здоровая Украина" – то, в чем давно нуждается страна", – отметил Тимошенко.

По его словам, здоровье – самый ценный ресурс украинцев. И до нынешнего момента в стране не было ни одной комплексной национальной программы, которая предусматривала бы работу со всеми возрастными категориями с единственной целью – чтобы люди жили дольше и здоровее.

Отдельное направление президентской "Здоровой Украины" – современная медицина. Для этого планируется ввести плановые медицинские чекапы для лиц старше 55 лет: два раза в год (или чаще, при необходимости) можно будет проходить полное медицинское обследование.

Реклама

"Отдельно в рамках программы "Большая стройка" мы развиваем и осовремениваем десятки приемных отделений в больницах по всей Украине. В результате время оказания первой медицинской помощи занимает не несколько часов, а 20-30 минут. Ведь сама Конституция определяет, что человек, его жизнь и здоровье является высшей социальной ценностью", – добавил Тимошенко.

Ранее Тимошенко, который является координатором программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка", сообщал, что в течение года реконструируют и построят 80 стадионов, 29 бассейнов и 177 обновленных приемных отделений.

Кроме того, в 2021 году в Украине стартовала еще одна программа, инициированная президентом Владимиром Зеленским, – "Большая реставрация". В рамках этой программы планируется за три года восстановить 150 объектов культурного и исторического наследия, а также прилегающую к ним инфраструктуру.

А о том, как плохие дороги влияют на людей, есть ли у Украины деньги на масштабные ремонты, и многом другом, узнавайте в репортаже-расследовании "По следам Большой стройки":