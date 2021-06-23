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"Здоровая Украина" не только для детей. В Украине появятся медицинские чекапы и 873 спортплощадок

23 июня 2021 10:55

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Кирилл Тимошенко раскрыл детали президентской программы, над которой работали десятки специалистов из разных сфер

Программа "Здоровая Украина", которую инициировал президент Украины Владимир Зеленский, будет предусматривать работу не только с детьми, но и с другими возрастными категориями. Над ее концепцией работали сразу три министерства – здравоохранения, образования, молодежи и спорта, а также десятки специалистов из разных областей. Программа включает:

  • новую концепция уроков физкультуры – интересных, а следовательно популярных у детей;
  • реформу школьного питания;
  • популяризацию спортивных секций и кружков;
  • для людей старше 55 лет – так называемые медицинские чекапы – полные обследования каждые два года, а для некоторых категорий – ежегодно;
  • новые онлайн-приложения, которыми можно пользоваться во время занятий спортом;
  • создание "активных парков" и современных спортплощадок со свободным доступом для каждого. Например, ко Дню независимости одна из них появится на территории ВДНХ в Киеве. По всей Украине уже запланированы локации для 873 таких площадок.
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Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Украина занимает 115-е место в мире по средней продолжительности жизни. Поэтому качественное медицинское обслуживание и популяризация массового спорта по программе "Здоровая Украина" – то, в чем давно нуждается страна", – отметил Тимошенко.

По его словам, здоровье – самый ценный ресурс украинцев. И до нынешнего момента в стране не было ни одной комплексной национальной программы, которая предусматривала бы работу со всеми возрастными категориями с единственной целью – чтобы люди жили дольше и здоровее.

Отдельное направление президентской "Здоровой Украины" – современная медицина. Для этого планируется ввести плановые медицинские чекапы для лиц старше 55 лет: два раза в год (или чаще, при необходимости) можно будет проходить полное медицинское обследование.

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"Отдельно в рамках программы "Большая стройка" мы развиваем и осовремениваем десятки приемных отделений в больницах по всей Украине. В результате время оказания первой медицинской помощи занимает не несколько часов, а 20-30 минут. Ведь сама Конституция определяет, что человек, его жизнь и здоровье является высшей социальной ценностью", – добавил Тимошенко.

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Ранее Тимошенко, который является координатором программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка", сообщал, что в течение года реконструируют и построят 80 стадионов, 29 бассейнов и 177 обновленных приемных отделений.

Кроме того, в 2021 году в Украине стартовала еще одна программа, инициированная президентом Владимиром Зеленским, – "Большая реставрация". В рамках этой программы планируется за три года восстановить 150 объектов культурного и исторического наследия, а также прилегающую к ним инфраструктуру.

А о том, как плохие дороги влияют на людей, есть ли у Украины деньги на масштабные ремонты, и многом другом, узнавайте в репортаже-расследовании "По следам Большой стройки":

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