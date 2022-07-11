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Зеленский анонсировал переговоры, которые помогут наказать оккупантов

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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11 июля, 09:12
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Зеленский проведет важные переговоры/Фото: коллаж: "Сегодня"
Зеленский проведет важные переговоры/Фото: коллаж: "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский анонсирует переговоры, которые будут "способствовать" наказанию российских оккупантов за их преступления в нашей стране.

Об этом Зеленский сообщил во время обращения к украинцам.

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Подробности

"С начала этого вторжения украинские правоохранители делают все, что необходимо для фиксации преступлений оккупантов и для сбора доказательств. К этой работе привлечены наши партнеры из многих государств. Российский террор давно пересек ту черту, за которой многим в цивилизованном мире стало очевидно, что это вопрос глобальной безопасности – наказать Россию, государство-террориста, за все сделанное ею против Украины и международного правопорядка. И в моем графике на ближайшую неделю такие переговоры, способствующие восстановлению справедливости, будут способствовать наказанию российских военных преступников. Причем эта активность направлена не только на Европу и другие традиционные регионы для работы украинской дипломатии. Сделаем все, чтобы и в Латинской Америке, и в Азии, и в Африке слышали правду о российском терроре на нашей земле", — сказал Зеленский.

Зеленский приказал деоккупировать юг Украины

Президент Владимир Зеленский приказал военным деоккупировать прибрежные районы на юге. Для этого Украина собирает миллионные боевые силы. Об этом министр обороны Украины Алексей Резников рассказал в интервью британской газете The Times.

"Украина собирает миллионные боевые силы, оснащенные западным оружием, чтобы отвоевать свою южную территорию у России", — пишет издание.

Резников отметил, что Зеленский приказал военным Украины отвоевать оккупированные прибрежные районы, которые имеют жизненно важное значение для экономики страны.

"Мы понимаем, что политически это очень необходимо для нашей страны. Президент поручил высшему военному руководству разработать планы. После этого Генштаб говорит, что для достижения этой цели нам нужно: "а", "б", "в"… Это моя работа. Я пишу письма коллегам в странах-партнерах", — сказал Резников.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Зеленский провел чистку среди руководства Херсонской ОГА. Также мы писали, что президент рассказал о важной помощи Франции для ВСУ.

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