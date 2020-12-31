Зеленский "без хайпа" объяснил, почему Украина закупила китайскую вакцину от COVID-19

Президент Владимир Зеленский объяснил заключение договора о поставках вакцины китайской компании Sinovac Biotech тем, что она действительно надежная.

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Об этом сообщается в официальном Telegram-канале главы государства.

"Государство договорилось о прямых поставках действительно надежной вакцины – от китайской компании Sinovac Biotech. Это опытная компания. Она производит ежегодно сотни миллионов доз различных вакцин, их качество признана в мире. Это факт. Простой, надежный, не спекулятивный факт. Независимо от обязательного хайпа со стороны политических или антивакцинних оппонентов", – говорится в сообщении.

По его словам, большой плюс этой вакцины в том, что ее разработка не была политизированной задачей. Она не используется для продвижения чьих-то геополитических амбиций. .

Зеленский пообещал, что вакцина поступит в Украину в кратчайшие сроки. Однако люди получат ее только после официальной регистрации.

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"Сейчас практически все вакцины проходят этап юридической легализации в родных юрисдикциях. Но контрактуют вакцины уже на этом этапе – поскольку большая очередь и большие надежды на их действенность".

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По его словам, регистрация возможна уже в начале января-2021 в стране-производителе, одной из стран Европы или в США. Поэтому совершенно реально получить вакцину уже этой зимой.

Президент также объяснил заключение контракта еще до регистрации. По его словам, так делают все страны мира и со всеми вакцинами: контрактуют объем, когда понятно, что будет надежный препарат, а поставки и прививки начинают сразу после завершения официальных процедур, чтобы не терять драгоценное время.

Зеленский рассказал, что сначала Украина получит 1,9 млн доз Sinovac. Это в дополнение к 8 млн доз, которые мы гарантированно получим по глобальному механизму COVAX. Также идет работа над тем, чтобы увеличить поставки через COVAX до 16 млн доз. При этом продолжаются переговоры и со всеми другими производителями вакцин против COVID-19, чья продукция признана миром как эффективная и безопасная.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что китайская вакцина от коронавируса Sinopharm показала эффективность 80%. Она уже получила одобрение Национального управления медицинских продуктов Китая.

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А китайская вакцина против коронавируса Sinovac показала эффективность 97%.

Видео: Сегодня

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