Зеленский будет награждать людей-"легенд" золотым цветком (фото)

Президент утвердил внешний вид и особенности награждения ранее введенной государственной наградой для "легенд Украины"

Владимир Зеленский подписал указ о награде в виде цветка / коллаж "Сегодня"

Президент Владимир Зеленский подписал указ № 362/2021, которым утвердил Положение об отличии "Национальная легенда Украины", ранее им учрежденном, рисунок этой награды и рисунок образца бланка диплома к ней.

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Об этом сообщила пресс-служба президента.

Согласно документу, этой награды удостаиваются граждане Украины, иностранцы или лица без гражданства:

за личные заслуги в становлении независимой Украины, укреплении ее государственности, защите Отечества и служении украинскому народу;

весомый вклад в развитие национальной экономики, науки, образования, культуры, искусства , спорта, здравоохранения;

за активную благотворительную и общественную деятельность.

Как будет выглядеть награда

Отличие будет изготавливаться из золота в виде цветка, лепестки которого покрыты синей и желтой эмалью.

В центре награды содержится рельефное изображение Знака Княжеского Государства Владимира Великого.

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У президента определились с внешним видом "Национальной легенды Украины" / Фото: Офис Президента Украины

Награждение знаком отличия "Национальная легенда Украины" будет осуществляться указом президента ежегодно по случаю Дня Независимости.

Носить награду-цветок следует на груди слева, а при наличии других госнаград размещать ниже знаков на колодках (лентах) и после звезд орденов.

Напомним, в марте по случаю Дня украинского добровольца президент Владимир Зеленский удостоил государственными наградами добровольцев.

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