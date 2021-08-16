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Зеленский будет награждать людей-"легенд" золотым цветком (фото)

Юлия Безпечная Юлия Безпечная Ночной редактор
16 августа, 23:10
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Президент утвердил внешний вид и особенности награждения ранее введенной государственной наградой для "легенд Украины"
Владимир Зеленский подписал указ о награде в виде цветка / коллаж "Сегодня"
Владимир Зеленский подписал указ о награде в виде цветка / коллаж "Сегодня"

Президент Владимир Зеленский подписал указ № 362/2021, которым утвердил Положение об отличии "Национальная легенда Украины", ранее им учрежденном, рисунок этой награды и рисунок образца бланка диплома к ней.

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Об этом сообщила пресс-служба президента.

Согласно документу, этой награды удостаиваются граждане Украины, иностранцы или лица без гражданства:

  • за личные заслуги в становлении независимой Украины, укреплении ее государственности, защите Отечества и служении украинскому народу;
  • весомый вклад в развитие национальной экономики, науки, образования, культуры, искусства , спорта, здравоохранения;
  • за активную благотворительную и общественную деятельность.

Как будет выглядеть награда

Отличие будет изготавливаться из золота в виде цветка, лепестки которого покрыты синей и желтой эмалью.

В центре награды содержится рельефное изображение Знака Княжеского Государства Владимира Великого.

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У президента определились с внешним видом "Национальной легенды Украины"
У президента определились с внешним видом "Национальной легенды Украины" / Фото: Офис Президента Украины

Награждение знаком отличия "Национальная легенда Украины" будет осуществляться указом президента ежегодно по случаю Дня Независимости.

Носить награду-цветок следует на груди слева, а при наличии других госнаград размещать ниже знаков на колодках (лентах) и после звезд орденов.

Напомним, в марте по случаю Дня украинского добровольца президент Владимир Зеленский удостоил государственными наградами добровольцев.

Мы также писали, что президент Владимир Зеленский наградил 12-летнюю девочку Татьяну Тулайдан из Закарпатья за героический поступок – во время наводнения она спасла младшего брата и еще троих детей.

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