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Зеленский дал ВСУ приказ о контрнаступлении на Юге: Ким раскрыл детали

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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11 июля, 13:03
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Глава Николаевской ОВА пообещал еще больше "хлопков" в Херсоне
Ким объяснил, что будет после приказа Зеленского деоккупировать Юг.
Ким объяснил, что будет после приказа Зеленского деоккупировать Юг. / Фото: Коллаж: Сегодня

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким анонсировал еще больше "хлопков" в Херсоне. Поскольку президент Владимир Зеленский дал приказ о контрнаступлении на Юге, ВСУ будут уничтожать склады з боеприпасами оккупантов, а также командные пункты РФ.

Об этом Ким сообщил в своем Telegram.

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Он напомнил о последних новостях, когда в оккупантов начали массово гореть склады.

"Русские ничем не могли ответить поумнее, как обстрелять наши жилые кварталы. Харьков. Я молчу про села, которые они уничтожают", – отметил Ким.

Однако он добавил, что после приказа Зеленского деоккупировать Юг Украины, у оккупантов будет еще больше потерь.

"Ситуация такова, что была команда от президента освободить Юг. Что не может не радовать. Чем дальше, тем больше будет гореть в Херсоне складов БК и вражеских командных пунктов. Поэтому передавайте русским в окопах, что и до них очередь дойдет, что не отсидятся они просто в чужом доме со сворованным холодильником. Найдет награда каждого героя", – пообещал Ким.

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Приказ о контрнаступлении на Юге

Президент Владимир Зеленский приказал военным деоккупировать прибрежные районы на Юге. Для этого Украина собирает миллионные боевые силы. Об этом 10 июля заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

"Украина собирает миллионные боевые силы, оснащенные западным оружием, чтобы отвоевать свою южную территорию у России", — пишет издание.

Резников отметил, что Зеленский приказал военным Украины отвоевать оккупированные прибрежные районы, которые имеют жизненно важное значение для экономики страны.

Ранее сообщалось, что Вооруженные Силы Украины начинают контрнаступление на Юге, поэтому жителям оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей следует эвакуироваться.

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Напомним, президент убежден, что активные боевые действия смогут закончиться уже до конца этого года.

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