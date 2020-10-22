Президент Владимир Зеленский готов испытать на себе украинскую вакцину от COVID-19 в случае ее создания.

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Об этом глава государства рассказал в интервью "Осень – 2020: Победы и вызовы" телеканалу "Украина".

"Но если у кого подтверждена вакцина будет раньше, мы будем закупать в любом случае. Мы не будем ждать нашей, но потом ее тоже добавим. Потому что с COVID мы будем бороться не один год. Вакцина будет работать много лет", – отметил он.

Зеленский также сказал, что в Украине сейчас разрабатывают вакцину против COVID-19, и что она "уникальна".

"Это не пафос и не популизм. Она уникальна, потому что не такая, как другие. У нас есть материалы, исследования велись, но не на людях, впрочем велись", – добавил он.

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Президент напомнил, что в нашей стране еще с советских времен никто не занимался созданием вакцин.

Как сообщаелось ранее, Верховная Рада поддержала создание Нацштаба по борьбе с коронавирусом.

Также мы писали, кто будет финансировать создание украинской вакцины от COVID-19.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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