Зеленский и засланные казачки – что было важного на съезде "Слуги народа" и сразу после него

Мы выяснили, почему этот съезд имел значение не только для Зе-команды, но и вообще для украинской политики

На съезде партии Слуга народа 13 марта в Киеве заявили, что поддержат кандидатуру Зеленского на следующих президентских выборах. Это первое публичное заявление по этому поводу. Президент на съезде присутствовал и выступал. Но про свой второй срок ничего не сказал. Зато сказал много другого интересного. "Сегодня" разбирается, почему этот съезд был не обычным внутрипартийным событием и что такого важного на нем случилось.

Очищают от засланных казачков

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В своем выступлении на съезде Зеленский вспомнил, как "небольшая группа мечтателей превратилась в более чем 7 тыс. представителей центральной и местной власти". А потом заговорил о засланных казачках.

"Мы постепенно очищаем команду от засланных казачков, как говорят, и от случайных людей. Есть и такие... Неважно, кто против нас, важно, за кого мы. Партия — должна быть источником инициатив, идей", – подчеркнул он.

Президент не уточнил, на кого он намекает. Возможно, он намекал на депутата, исключенного из парламентской фракции "Слуги народа" Дубинского. Об этом – позже.

Зеленского позвали на второй срок

Участники съезда позвали президента участвовать в следующих президентских выборах. Об этом на брифинге после съезда политсилы заявил глава парламентской фракции и политсовета "Слуги народа" Давид Арахамия.

"Мы будем его просить идти на второй срок. А как он решит – это его личное решение", – сказал Арахамия.

Ранее о том же говорил глава партии Александр Корниенко. Он уверен, что партия поддержит выдвижение Зеленского на второй срок. Но при этом подчеркивает, что вопрос сейчас не актуальный.

"Мы – его команда. И поддержим его в любом его решении, а граждане будут определяться. Но хотелось бы отойти от спекуляций на теме второго срока. Это отвлекает от более актуальных для Украины вопросов, связанных с экономикой и войной. Нам точно есть чем заняться, кроме обсуждения спекуляций", – сказал Корниенко.

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Зеленскому напоминают его слова, сказанные во время избирательной кампании – я иду на пост президента на пять лет. В мае 2020-го он прояснил свою позицию: говорил о человеке с низким рейтингом, который за время президентства ничего не добился.

"Я думаю, что любой президент, у которого процент 10-15% на начало любой предвыборной кампании, не имеет права идти в президенты. Потому что это значит, что общество его не поддерживает. Я иду на один срок... Но если будет большая поддержка народа Украины, я буду об этом думать…" – сказал Зеленский на пресс-конференции в мае 2020.

Фактически получается, что заявление партии – это не решение самого Зеленского. Сам он ничего не заявлял. И может быть примет решение, основываясь на своем рейтинге.

Новые органы управления партией

На съезде СН приняли новый Устав партии. По словам Корниенко, цель была – формализовать отношения, которые в партии уже сложились на данный момент, закрепить их в новой структуре.

Как следствие, в структуре СН появились два важных органа. Первый – политсовет, в него войдут 73 человека. В том числе 62 члена партии, которых выбрали на съезде 13 марта. Среди них:

Давид Арахамия , глава фракции СН в Верховной Раде, теперь он председатель политсовета

, глава фракции СН в Верховной Раде, теперь он председатель политсовета Ольга Стефанишина , вице-премьер по вопросам европейской и североатлантической интеграции

, вице-премьер по вопросам европейской и североатлантической интеграции Михаил Федоров , министр цифровой трансформации

, министр цифровой трансформации Михаил Радуцкий , председатель комитета ВР по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахования

, председатель комитета ВР по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахования Денис Малюська , министр юстиции

, министр юстиции Александр Ткаченко , министр культуры и информационной политики

, министр культуры и информационной политики Никита Потураев, глава подкомитета ВР по вопросам информполитики

Народный депутат Евгения Кравчук, которая также избрали в политсовет СН, рассказывает, что у каждого члена политсовета – свои задачи и сфера деятельности.

"Я буду традиционно отвечать за гуманитарную сферу, а также права человека", – говорит Кравчук.

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Еще один руководящий орган партии, созданный на съезде, – Национальный совет общин. Новая структура будет работать над вопросами децентрализации и развитием местных громад. Председатели областных организаций СН автоматически вошли в состав нового совета.

Съезд партии Слуга народа 13 марта 2021 в Киеве. Фото: president.gov.ua

Проблема Дубинского и как ее решили

В связи с нацсоветом общин сразу возник вопрос – бывший журналист, нардеп Александр Дубинский является главой Киевской областной организации партии СН. При этом Дубинского ранее исключили из парламентской фракции "Слуги народа". А еще раньше Америка ввела против него санкции за попытку вмешательства в выборы президента США. Месяц назад собирались даже поднимать вопрос об исключении Дубинского из партии.

Возник парадокс – как человек, к которому есть серьезные вопросы, может быть членом важного партийного органа. В ФБ этот вопрос уже вовсю обсуждали политики из других лагерей.

"Думаю, Зеленский не хочет нормализации отношений с США", – высказался по этому поводу экс-нардеп Виктор Уколов, член партии "Европейская солидарность".

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Отметим, персону Дубинского лично на съезде никто не обсуждал. Он стал членом совета общин "автоматически", как и другие председатели областных организаций.

Проблему Дубинского решили очень быстро. Уже 14 марта он перестал быть главой партийной организации СН в Киевской области.

Фото: facebook.com/dubinskyi

Почему все это важно

Зеленский, когда он только собирался в президенты, политиком не был. Более того, за ним не было какой-то разветвленной политической организации. Порошенко – главный соперник на минувших выборах – часто именно в этом Зеленского и упрекал: нет команды, неопытный политик.

Но вероятно одна из причин победы Зеленского была именно в том, что он не являлся политиком – в классическом для Украины смысле. Так называемые политические элиты сильно дискредитировали себя за минувшие десятилетия. Народ им перестал верить не персонально, а как классу. Поэтому Зеленский и выиграл выборы с таким впечатляющим результатом.

Что касается людей, которые пришли вместе с ним в политику, то может быть это действительно была мутная взвесь. Брали всех энергичных, влиятельных, поддерживавших будущего президента.

За минувшие два года эта взвесь отстоялась, выпал осадок. Кто-то показал себя эффективным политиком и командным игроком. Но и случайные люди тоже были, разумеется. И хотя президент не называл их поименно, ясно, что фраза Зеленского про "засланных казачков" касалась не персонально Дубинского.

Получается, партия власти теперь начинает существовать не только на бумаге. Есть структура, органы управления. А также есть реальная команда политиков – и не столько вокруг Зеленского, сколько вокруг идеи. Правда, сама идея – со стороны – пока звучит туманно. Что-то вроде "здесь все надо менять".

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