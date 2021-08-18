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Зеленский инициировал внеочередное заседание Рады по Большому гербу (документ)

Юлия Безпечная Юлия Безпечная Ночной редактор Сегодня
18 августа, 00:24
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Президент Украины Владимир Зеленский хочет, чтобы народные депутаты проголосовали за закон о большом Государственном Гербе Украины до 23 августа
Владимир Зеленский ожидает голосования ВР за Большой герб / коллаж "Сегодня"
Владимир Зеленский ожидает голосования ВР за Большой герб / коллаж "Сегодня"

Президент Владимир Зеленский предложил созвать до 23 августа внеочередную сессию Верховной Рады для голосования по Большому гербу Украины.

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Соотвествующий документ на имя спикера парламента Дмитрия Разумкова, опубликовал в Twitter народный депутат от партии "Голос" Ярослав Юрчишин.

"Прошу созвать внеочередную сессию Верховной Рады Украины, в повестку дня которой включить вопрос о проекте Закона Украины "О большом Государственном Гербе Украины", – говорится в нем.

Фотокопия обращения Зеленского к Разумкову о внеочередном заседании Рады / twitter.com/yarlyur
Фотокопия обращения Зеленского к Разумкову о внеочередном заседании Рады / twitter.com/yarlyur

По информации Юрчишина, президент хочет, чтобы внеочередная сессия состоялась еще до Дня Независимости – не позднее 23 августа.

Напомним, 28 июня президент Владимир Зеленский внес на рассмотрение парламента законопроект о большом Государственном Гербе Украины, определив документ как безотлагательный.

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Мы также писали, что соцсети бурно отреагировали на эскиз Большого Герба Украины, который выбрал Организационный комитет по подготовке и проведению конкурса в ноябре 2020 года.

Позже выяснилось, что 28 июня президент внес в Раду не тот проект Большого герба, который победил на прошлогоднем конкурсе, потому что предлагать парламенту на утверждение именно эскиз-победитель якобы и не были обязаны.

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