Зеленский на передовой и вся Украина перешла в зеленую зону – главные новости СЕГОДНЯ

Самые важные новости за сегодня
Зеленский посетил передовую, вся Украина в зеленой зоне, Януковичу отменили санкции – сайт "Сегодня" собрал самые важные новости среды, 9 июня.
Зеленский посетил передовую
Владимир Зеленский на Донбассе. Фото: t.me/OP_UA
Во время рабочей поездки в Донецкую область президент Украины Владимир Зеленский посетил передний край обороны, где в последнее время происходят вражеские обстрелы.
Украина "позеленела"
В Киеве почти в 5 раз уменьшилось количество больных коронавирусом / Фото: РБК-Украина
В зеленой зоне эпидемиологической опасности находятся все области Украины. Из желтой зоны карантина вышли все регионы.
Януковичу отменили устаревшие санкции
С Януковича второй раз сняли санкции, но это ему не помогло
Суд общей юрисдикции ЕС отменил санкции, которые действовали против бывшего президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра с 7 марта 2019 по 6 марта 2020 года. Действующие ограничения остаются в силе.
Ляшко хочет продлить карантин
Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко предлагает продлить карантин. Коллаж: "Сегодня"
Глава Минздрава Виктор Ляшко предлагает продлить карантинные ограничения в Украине на все лето.
Вирастюка зарегистрировали нардепом
Василий Вирастюк. Фото: facebook.com/vasyl.virastyuk
Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидата от "Слуги народа" Василия Вирастюка народным депутатом.
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