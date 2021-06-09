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  1. Последние новости Украины

Зеленский на передовой и вся Украина перешла в зеленую зону – главные новости СЕГОДНЯ

9 июня 2021 19:51

Денис Беспалов Денис Беспалов

Сайт "Сегодня" собрал самые важные новости среды, 9 июня

Самые важные новости за сегодня

Самые важные новости за сегодня

Зеленский посетил передовую, вся Украина в зеленой зоне, Януковичу отменили санкции – сайт "Сегодня" собрал самые важные новости среды, 9 июня.

Зеленский посетил передовую

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Владимир Зеленский на Донбассе. Фото: t.me/OP_UA

Владимир Зеленский на Донбассе. Фото: t.me/OP_UA

Во время рабочей поездки в Донецкую область президент Украины Владимир Зеленский посетил передний край обороны, где в последнее время происходят вражеские обстрелы.

Украина "позеленела"

В Киеве почти в 5 раз уменьшилось количество больных коронавирусом
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В Киеве почти в 5 раз уменьшилось количество больных коронавирусом / Фото: РБК-Украина

В зеленой зоне эпидемиологической опасности находятся все области Украины. Из желтой зоны карантина вышли все регионы.

Януковичу отменили устаревшие санкции

С Януковича второй раз сняли санкции, но это ему не помогло

С Януковича второй раз сняли санкции, но это ему не помогло

В тренде
Циклону понравилось в Украине – в четверг ждем шквалы, град и грозы

Суд общей юрисдикции ЕС отменил санкции, которые действовали против бывшего президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра с 7 марта 2019 по 6 марта 2020 года. Действующие ограничения остаются в силе.

Ляшко хочет продлить карантин

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Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко предлагает продлить карантин. Коллаж: "Сегодня"

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко предлагает продлить карантин. Коллаж: "Сегодня"

Глава Минздрава Виктор Ляшко предлагает продлить карантинные ограничения в Украине на все лето.

Вирастюка зарегистрировали нардепом

Василий Вирастюк. Фото: facebook.com/vasyl.virastyuk

Василий Вирастюк. Фото: facebook.com/vasyl.virastyuk

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Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидата от "Слуги народа" Василия Вирастюка народным депутатом.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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