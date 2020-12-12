Зеленский наградил Маркива орденом "За мужество"

Президент Украины Владимир Зеленский наградил старшего сержанта Национальной гвардии Виталия Маркива орденом "За мужество" III степени.
Об этом говорится на сайте президента.
"Виталий Маркив награжден за выдающиеся личные достижения в государственной и общественной деятельности, образцовое выполнение служебного и гражданского долга, "за высокий профессионализм и весомый вклад в защиту прав и свобод граждан и интересов Украины на международном уровне", – говорится в сообщении.
Напомним, Виталий Маркив был несправедливо осужден к 24 годам лишения свободы в Италии из-за смерти журналиста, однако, он сумел доказать свою невиновность и получить свободу.
Ранее мы писали, что Басманный суд Москвы заочно арестовал военнослужащего Нацгвардии Украины Виталия Маркива на два месяца, которого в прошлом месяце признали невиновным в гибели двух репортеров на Донбассе.
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