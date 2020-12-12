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Зеленский наградил Маркива орденом "За мужество"

12 декабря, 18:08

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Маркив был несправедливо осужден к 24 годам лишения свободы в Италии

Президент Украины Владимир Зеленский наградил старшего сержанта Национальной гвардии Виталия Маркива орденом "За мужество" III степени.

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Об этом говорится на сайте президента.

"Виталий Маркив награжден за выдающиеся личные достижения в государственной и общественной деятельности, образцовое выполнение служебного и гражданского долга, "за высокий профессионализм и весомый вклад в защиту прав и свобод граждан и интересов Украины на международном уровне", – говорится в сообщении.

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Напомним, Виталий Маркив был несправедливо осужден к 24 годам лишения свободы в Италии из-за смерти журналиста, однако, он сумел доказать свою невиновность и получить свободу.

Ранее мы писали, что Басманный суд Москвы заочно арестовал военнослужащего Нацгвардии Украины Виталия Маркива на два месяца, которого в прошлом месяце признали невиновным в гибели двух репортеров на Донбассе.

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орден Владимир Зеленский Виталий Маркив
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