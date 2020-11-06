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Зеленский намерен внедрить в Украине онлайн-голосование

6 ноября, 00:17

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

В 2021 году в Украине может появиться программа Paperless (безбумажный офис)

В течение трех лет в Украине могут ввести онлайн-голосования на выборах.

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Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время разговора с президентом компании Microsoft Брэдом Смитом, сообщает Офис президента.

По его словам, люди будут больше доверять технологии, которую разработают украинцы совместно со специалистами одной из ведущих мировых компаний (Microsoft. – Ред.).

"Мы хотим выйти на то, чтобы все услуги до конца моей каденции, в течение следующих трех лет были цифровизированы и чтобы мы дошли до моей большой мечты – чтобы выборы в Украине также были трансформированы в интернет-формат", – отметил Зеленский.

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Он также добавил, что приоритетная задача на 2021 год – запустить программу Paperless (безбумажный офис).

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Сайт "Сегодня" также сообщал, что Зеленский попросил украинцев не ждать европейских пенсий, хотя повышение пенсий и других соцстандартов все равно планируется на 2021 год.

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голосование Владимир Зеленский Офис президента
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