Зеленский назначил нового главу Николаевской ОГА

Президент Владимир Зеленский назначил Виталия Кима председателем Николаевской областной государственной администрации.
Как сообщает пресс-служба Офиса президента, соответствующий указ № 517/2020 глава государства подписал сегодня.
Президент встретился с Кимом, вручил ему служебное удостоверение и пожелал вдохновения на должности главы Николаевской облгосадминистрации.
Ким родился в 1981 году в Николаеве. Окончил Украинский государственный морской технический университет имени адмирала Макарова, специалист по экономике. Много лет работал в бизнесе. Возглавлял ряд частных предприятий.
Напомним, в сентябре 2019-го Зеленский назначил руководителем Николаевской области Александра Стадника.
В сентябре 2020-го Стадник получил положительный результат на COVID-19, а 17 ноября Зеленский освободил его от должности главы Николаевской облгосадминистрации.
Также напомним, что 24 ноября Зеленский уволил главу Хмельницкой ОГА Дмитрия Габинета и возложил временное исполнение обязанностей на Романа Примуша, который ранее был первым заместителем главы ОГА.
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