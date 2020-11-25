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Зеленский назначил нового главу Николаевской ОГА

25 ноября, 20:46

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Президент встретился с Виталием Кимом, вручил ему служебное удостоверение

Президент Владимир Зеленский назначил Виталия Кима председателем Николаевской областной государственной администрации.

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Как сообщает пресс-служба Офиса президента, соответствующий указ № 517/2020 глава государства подписал сегодня.

Президент встретился с Кимом, вручил ему служебное удостоверение и пожелал вдохновения на должности главы Николаевской облгосадминистрации.

Ким родился в 1981 году в Николаеве. Окончил Украинский государственный морской технический университет имени адмирала Макарова, специалист по экономике. Много лет работал в бизнесе. Возглавлял ряд частных предприятий.

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Напомним, в сентябре 2019-го Зеленский назначил руководителем Николаевской области Александра Стадника.

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В сентябре 2020-го Стадник получил положительный результат на COVID-19, а 17 ноября Зеленский освободил его от должности главы Николаевской облгосадминистрации.

Также напомним, что 24 ноября Зеленский уволил главу Хмельницкой ОГА Дмитрия Габинета и возложил временное исполнение обязанностей на Романа Примуша, который ранее был первым заместителем главы ОГА.

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назначения Владимир Зеленский николаевская ога Виталий Ким

Источник: Сегодня

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