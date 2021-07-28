Зеленский назначил нового главу Генштаба и командующего ООС

Президент подписал указы об увольнении старых и назначении новых командиров

Владимир Зеленский, Александр Павлюк и Сергей Шаптала. Коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский назначил новым начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Сергея Шаптала, а командующим объединенных сил Александра Павлюка.

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Об этом написали на сайте Офиса президента.

Какие кадровые перестановки провели в армии:

Уволили начальника Генерального штаба ВСУ Сергея Корнийчука – назначили Сергея Шаптала.

Уволили командующего десантно-штурмовых войск ВСУ Евгения Мойсюка – замены пока не нашли;

уволили командующего объединенных сил Владимира Кравченко – назначили Александра Павлюка.

Основное задание для новых командиров – модернизация нашей армии и полная подготовка военных к защите Украины.

"Сейчас в мире происходит стремительная трансформация сил и средств для ведения войны. Наши военные должны быть готовы к максимально эффективного выполнения задач в любых условиях", - отметил Зеленский.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отдал должность главнокомандующего ВСУ Валерию Залужному. Генерал-майор займет пост Руслана Хомчака.

Как известно, в марте 2020 года президент Владимир Зеленский разделил должности начальника Генерального штаба и главнокомандующего Вооруженных сил Украины, подписав соответствующий указ.

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