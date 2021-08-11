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Зеленский назначил посла Украины в Лихтенштейне

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
11 августа, 19:43
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В последнее время президент Владимир Зеленский устроил большую чистку в силовых структурах, а также на дипломатическом фронте
Президент подписал соответствующий указ. Фото: коллаж "Сегодня"
Президент подписал соответствующий указ. Фото: коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового посла Украины в Лихтенштейне. Им стал Артем Рыбченко.

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Об этом говорится в указе президента.

"Назначить чрезвычайного и полномочного посла Украины в Швейцарской Конфедерации Рыбченко Артема Сергеевича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Княжестве Лихтенштейн по совместительству", – говорится в документе.

Это не первое назначение президента

Президент Владимир Зеленский ранее назначил несколько послов в Европу, Африку и Индонезию, а также утвердил нового представителя Украины при НАТО.

Так, назначение получили такие дипломаты:

  • Наталия Галибаренко – глава Миссии Украины при НАТО (до этого обязанности исполнял Георгий Толкачов);
  • Василий Гамянин – чрезвычайный и полномочный посол Украины в Индонезии;
  • Василий Боднар – чрезвычайный и полномочный посол Украины в Турции;
  • Василий Химинец – чрезвычайный и полномочный посол Украины в Австрии;
  • Андрей Праведник – чрезвычайный и полномочный посол Украины в Танзании по совместительству (сейчас он посол еще и в Кении).
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