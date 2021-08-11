Зеленский назначил посла Украины в Лихтенштейне

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового посла Украины в Лихтенштейне. Им стал Артем Рыбченко.
Об этом говорится в указе президента.
"Назначить чрезвычайного и полномочного посла Украины в Швейцарской Конфедерации Рыбченко Артема Сергеевича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Княжестве Лихтенштейн по совместительству", – говорится в документе.
Это не первое назначение президента
Президент Владимир Зеленский ранее назначил несколько послов в Европу, Африку и Индонезию, а также утвердил нового представителя Украины при НАТО.
Так, назначение получили такие дипломаты:
- Наталия Галибаренко – глава Миссии Украины при НАТО (до этого обязанности исполнял Георгий Толкачов);
- Василий Гамянин – чрезвычайный и полномочный посол Украины в Индонезии;
- Василий Боднар – чрезвычайный и полномочный посол Украины в Турции;
- Василий Химинец – чрезвычайный и полномочный посол Украины в Австрии;
- Андрей Праведник – чрезвычайный и полномочный посол Украины в Танзании по совместительству (сейчас он посол еще и в Кении).
Ранее мы писали, что:
- в Киеве назначили нового главу полиции;
- Госдеп назначил спецпосланником по "Северному потоку – 2" его противника.